AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi - Son Dakika
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AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi

24.04.2022 14:36
AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi

AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı iftar programında bir araya geldi.

AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı iftar programında bir araya geldi.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı iftarda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programda konuşan AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, davetlerine icabet eden herkese teşekkür etti.

Programa AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman, İlyas Şeker ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kaya, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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Hisarcık, AK Parti, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi - Son Dakika


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