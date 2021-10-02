AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, Karadeniz'deki eğitim kampına katıldı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti'nin hiçbir zaman gençlere kayıtsız kalmadığını belirterek, "Gençlerin talepleri, temennileri, şikayetleri doğrultusunda hem hükümet politikalarına hem de parti politikalarına yön verdi." dedi.

İnan, Ordu'nun Ünye ilçesinde bir otelde düzenlenen Karadeniz Bölgesi İl ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları Teşkilat İçi Eğitim Kampı'nda yaptığı konuşmada, bu toplantının veriminin tüm Türkiye'ye yayılacağını söyledi.

AK Parti'nin, büyük bir millet hareketi olduğunu vurgulayan İnan, "Biz girdiğimiz tüm seçimlerden birinci parti olarak ayrıldıysak, bizim her zamanki reçetemizi çizen, istikametimizi ortaya koyan, rotamızı ortaya koyan halkın ta kendisinden olmasından kaynaklandı. Yani AK Parti'nin asıl gücü millet oldu, gençler oldu, kadınlar oldu. Girdiğimiz tüm seçimlerden de birinci parti olarak ayrıldıysak bunda gençlerin payı da çok yüksek." diye konuştu.

Alttan gelen onca gence kendilerini, partilerini, davalarını anlattıklarını ve girdikleri tüm seçimlerden başarılı ayrıldıklarını belirten İnan, "İnşallah 2023 seçiminde de Karadeniz'deki bu 18 ilde de sizlerin öncülüğünde bu sonucun güçlenerek olacağına eminim." ifadesini kullandı.

İnan, AK Parti'nin hiçbir zaman gençlere kayıtsız kalmadığını, onların taleplerini, temennilerini dinlediğini dile getirerek, gençlerin talepleri, temennileri, şikayetleri doğrultusunda hem hükümet hem de parti politikalarına yön verdiğini vurguladı.

Bir "Z kuşağı" tartışması olduğuna değinen İnan, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz AK Parti Gençlik Kolları olarak gençlerin belli bir kalıplara sığdırılmasını, belli bir kategoride değerlendirilmesine ve Z kuşağı gibi adlandırmaya kesinlikle katılmıyoruz. Bizim için genci, yaşlısı, bu ülkenin vatandaşı olan herkes çok kıymetli. Ancak elbette parti olarak, gençlik kolları olarak gençlerle daha fazla kıymet verdiğimiz, gençlere daha fazla hürmet gösterdiğimiz bir pozisyonumuz açık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle bir araya gelmeyi sürdürdüğünü anlatan İnan, Karadeniz'de de Samsun ve Trabzon programlarında bu çalışmaya devam edilmesinin planlandığını söyledi.

"Türkiye'de üniversite okumak için sağlanan fırsat eşitliği diğer ülkelerde yok"

İnan, "AK Parti hükümetleri olarak belki de son 20 yılda yaptığımız en güzel işlerden bir tanesi de üniversite öğrencilerine yapmış olduğumuz icraatlar. Bunların başında da öğrenci yurtları geliyor." dedi.

2002'deki yurtlarda ranza sistemi olduğunu, gençlerin çok kötü ortamlarda kaldığını dile getiren İnan, şöyle devam etti:

"O kötü yurtlardaki başvuru oranının yüzde 13'ü devlet tarafından karşılanıyordu. Bugün ise yıl 2021. Üç yataklı odalarda ranza sisteminden baza sistemine geçildiği, mobilyaların çok üst düzey olduğu ve ücretsiz internetinden tutun konferans salonlarına kadar ve gençlerin her türlü sosyal aktivitesinde her türlü plana dahil edildiği yurtlarımıza başvuru oranına verdiğimiz cevap yüzde 70. Yüzde 13'ten yüzde 70'e getirdiğimiz bir oran. 100 binden 750 bine getirdiğimiz oran. Özel sektörle, vakıflarımızla birlikte 1 milyona yakın gence, üniversiteli gence verdiğimiz oran."

Bugün Amerika'daki bir öğrencinin yıllık öğrenim masrafları, harçları ve birçok diğer masrafları nedeniyle toplam eğitim bedelinin 10 binlerce doları bulabildiğini aktaran İnan, "Biz hamdolsun Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde harç denilen uygulamayı kaldırdık ve bu kimilerine göre basit göründü, görünebilir ama Türkiye'de üniversite okumak için sağlanan fırsat eşitliği inanın diğer ülkelerde söz konusu değil." şeklinde konuştu.

İnan'ın cep telefonuyla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan da programın başarılı geçmesini dileyerek, gençlerle bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

Programa, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve bazı partililer katıldı.