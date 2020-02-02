AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Fatma Betül Sayan Kaya, Jülide Sarıeroğlu ve Hamza Dağ, Elazığ'ın Maden ilçesinde incelemelerde bulundu.

AK Partili Karaaslan, Kaya, Sarıeroğlu ve Dağ, Elazığ'daki depremden etkilenen Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde incelemelerde bulunarak, depremzedeleri ziyaret etti.

Merkez Ulu Cami'de taziye evinde depremde yakınlarını kaybedenleri ziyaret eden heyet, ailelere başsağlığı diledi.

Daha sonra Sivrice Kaymakamlığına geçen heyet, Kaymakam Mustafa Gülden'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Heyet, burada da depremden etkilenen vatandaşları ve esnafı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, vatandaşlarla kucaklaşmak, onların dertlerini dinlemek ve yaralarına bin nebze olsun merhem olmak için geldiklerini söyledi.

Çadırlarda kalanlarla görüştüklerini, devletin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini kaydeden Kaya, bütün yapılması gerekenlerin, büyük bir özveriyle planlama dahilinde yapıldığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının büyük bir ekiple hasar tespitlerini yaptığını, milletin, sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerin ve gönüllü vatandaşların desteğiyle 24 saat sıcak yemek verildiğini aktaran Kaya, Sivrice ilçesinde de devletin bütün kurumlarıyla seferberlik halinde ve vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Kaya, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz. Kadınlarımız, çocuklarımızın hayalleri çok önemli. Çocuklarımızın geleceğe güvenle bakması, bu yaşadıkları travmayı atlatmaları çok önemli. Bunun için de psikolojik destek ekipleri sahada hizmet veriyor. Biz de onlarla sohbet ettik. Geleceğe dair hayallerini konuştuk evlatlarımızla. Kadınlarımızla bir araya geldik. İnşallah tüm yaraları birlikte saracağız. Birlik içerisinde 82 milyon tek yürek Elazığ'ın yaralarına merhem olacağız. Bütün milletimize geçmiş olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün yaraları 82 milyon tek yürek olarak sarmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Deprem üzerinden siyaset yapılmasını son derece yanlış buluyoruz. Bunun için de bu yaraları hep birlikte saralım diyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da vatandaşlarla bir arada olduklarını, ilk günden itibaren devletin tüm imkanlarıyla teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

"Üç bakanımız her şeyin koordinasyonuyla ilgili gerçekten çok büyük bir çaba sarf ettiler. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Tüm Elazığ, Malatya halkına geçmiş olsun demek istiyorum. 41 vatandaşımızı kaybettik, onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Geçtiğimiz hafta hastanelerde yaralılarımız çok sayıdaydı ziyaret ettik. Şu anda az sayıda, 7 yoğun bakım hastamız kaldı. Hepsine Allah'tan şifa diliyorum. Tabi psikolojik olarak şehir bir travma yaşıyor. Bunu atlatması zaman alacak." diyen Sarıeroğlu, bununla ilgili tüm ekiplerin sahada olduğunu anlattı.

Çok yoğun olarak teşkilatlarının bir dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim milletimiz kanaatkar bir millet. Bu kadar ağır bir süreçte bakanlarımızın ve devletimizin ilk andan itibaren şehrimizde olması, Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk gün itibariyle şehrimizde vatandaşlarımızla acılarını paylaşıyor olmasından dolayı memnuniyetlerini bizlere dile getirdiler. Tabi bu aşama aşama ilerleyecek bir süreç. Şu anda hasar tespit ekiplerimiz sahadalar. Bunlarla ilgili bakanlarımız sürekli bilgilendirme yapıyor. Hasar tespit çalışmaları sonrasında da bir plan program dahilinde de yıkımlar başlayacak. Ağır, orta, az hasarlı olarak sınıflandırmalar gerçekleştiriliyor. Yine sosyal devlet olmanın gereği olarak vatandaşlarımızın maddi kayıplarıyla alakalı olarak çalışmalar yapılıyor. İlk andan itibaren milletimiz bir dayanışma içerisinde tek yürek oldu."

Yardımların dağıtımıyla ilgili herkesin üzerine düşeni yaptığını anlatan Sarıeroğlu, eksiklikler, ihtiyaçlar, talepler, beklentilerle ilgili saha ekiplerinin sürekli çalışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Bu çalışmalar için emek veren herkese teşekkür eden Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ağır bir süreç. İyi bir planlamayla inşallah üstesinden geleceğiz. Daha önce yaşanmış tecrübeler var. Buralardan alınan dersler, buradan çıkarılanlarla inşallah güçlü bir şekilde çalışmalar hızlı bir biçimde vatandaşlarımızı memnun edecek şekilde yoluna girecek. Şu anda gördüğümüz tabloda vatandaşlarımızın memnuniyeti var. İnşallah daha da iyisini gerçekleştireceğiz. Bakanlarımız, bütün ekipler sahada. Bizler de bugün buradayız. İnşallah MYK toplantımızda sayın Cumhurbaşkanımıza tespitlerimizi bizler de aksettireceğiz."

Heyette, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Demirbağ ve AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze de yer aldı.