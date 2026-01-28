AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Acar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğraflarına oy veren Acar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karelerini oyladı.

Acar, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını tercih etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, oylamaya ilişkin AA muhabirine, basın mensuplarının, foto muhabirlerinin gazetecilik faaliyetleri çerçevesinde tüm dünyaya sesini duyuran, görüntülerle, renklerle kadrajına aldığı her içeriğin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Her karenin bir hayat hikayesi ya da duyguyu ifade ettiğini belirten Acar, "Hem bizim tercih ettiklerimiz hem de bu kategorilerde yer alan tüm foto muhabirlerini, bu çerçevede yapılan haberleri, emeği geçen herkesi, tüm Anadolu Ajansı ekibini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Son dönemlerde doğal afetler, pandemi ve savaşlar gibi olağan dışı olayların oluştuğunu vurgulayan Acar, geçen yıl da açlık, sefalet, Gazze'de yaşanan dramın, Suriye'de bazı gelişmelerin yaşandığını ve devam ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti kadroları olarak bulundukları konumdan bağımsız bir şekilde insani tarafından meselelere yaklaşıp, neler yapılabileceği konusunda dertlendiklerini belirten Acar, 2026'nın başta Gazze olmak üzere tüm insanlığa barış tesis edecek bir yıl olmasını diledi.

Çalışmaları dolayısıyla Anadolu Ajansı'na teşekkür eden Acar, "Anadolu Ajansı bizim için çok değerli. Cumhuriyet tarihi kadar var olan bir kurum. Dolayısıyla buraya yaklaşımımız her zaman ayrıcalıklı bir yerde duruyor. O nedenle Anadolu Ajansı'nı, tüm ekibini tebrik ederim." dedi.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.