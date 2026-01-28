AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
28.01.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Acar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğraflarına oy veren Acar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karelerini oyladı.

Acar, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını tercih etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, oylamaya ilişkin AA muhabirine, basın mensuplarının, foto muhabirlerinin gazetecilik faaliyetleri çerçevesinde tüm dünyaya sesini duyuran, görüntülerle, renklerle kadrajına aldığı her içeriğin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Her karenin bir hayat hikayesi ya da duyguyu ifade ettiğini belirten Acar, "Hem bizim tercih ettiklerimiz hem de bu kategorilerde yer alan tüm foto muhabirlerini, bu çerçevede yapılan haberleri, emeği geçen herkesi, tüm Anadolu Ajansı ekibini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Son dönemlerde doğal afetler, pandemi ve savaşlar gibi olağan dışı olayların oluştuğunu vurgulayan Acar, geçen yıl da açlık, sefalet, Gazze'de yaşanan dramın, Suriye'de bazı gelişmelerin yaşandığını ve devam ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti kadroları olarak bulundukları konumdan bağımsız bir şekilde insani tarafından meselelere yaklaşıp, neler yapılabileceği konusunda dertlendiklerini belirten Acar, 2026'nın başta Gazze olmak üzere tüm insanlığa barış tesis edecek bir yıl olmasını diledi.

Çalışmaları dolayısıyla Anadolu Ajansı'na teşekkür eden Acar, "Anadolu Ajansı bizim için çok değerli. Cumhuriyet tarihi kadar var olan bir kurum. Dolayısıyla buraya yaklaşımımız her zaman ayrıcalıklı bir yerde duruyor. O nedenle Anadolu Ajansı'nı, tüm ekibini tebrik ederim." dedi.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Faruk Acar, AK Parti, Kültür, Güncel, Medya, Çevre, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da deprem Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Herkes ekran başına Yarın akşam ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Türkiye’de de satılıyordu Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti Türkiye'de de satılıyordu! Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü

09:53
Beyaz’la Joker yarışmasında kriz İşine son verildi, isyan etti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
09:29
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
09:05
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
09:02
Türkiye’nin dev tatil platformu satıldı İşte ödenen bedel
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
08:11
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
07:42
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı Trump’tan tansiyonu yükseltecek tepki
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 10:30:00. #.0.4#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.