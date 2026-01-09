AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: "AK Parti olarak her zaman tarafsız bir şekilde gerçeği yansıtan gazeteciliğin yanında yer almayı sürdüreceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "AK Parti olarak her zaman sorumlu ve tarafsız bir şekilde sadece gerçeği yansıtan gazeteciliğin yanında yer almayı sürdüreceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde partisinin Genel Merkez binasında parti muhabirleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Acar, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına etik ve doğru habercilik ilkesiyle dünyanın dört bir yanında alın teri döken gazetecileri anmayı bir borç olarak gördüğüne dikkati çekerek, özellikle Gazze'de sadece gerçeği dünyaya haykırmak için 2025 yılında 270 gazetecinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Acar, "Gaddar yönetimlerinin sessizlik ve eylemsizliklerine inat, kadrajlarını adeta ayarladılar ve bedelini canlarıyla ödediler. Aynı şekilde Rusya Ukrayna savaşındaki barış çabalarından Afrika'daki huzur arayışına, Suriye'de halkın iradesini kazandığı tarihi dönüşümden insanlığın istikrarına geniş bir coğrafyada can güvenliğini hiçe sayarak bizlere doğru bilgiyi ulaştıran tüm basın emekçilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti olarak medyayı her zaman demokrasinin sarsılmaz bir sütunu ve milli iradenin gür sesi olarak gördüklerini söyleyen Acar, çeyrek asra yakındır devam eden iktidarlarında medyanın, millet ile devlet arasındaki en şeffaf köprüleri olduğunu dile getirdi.

"AK Parti olarak her zaman tarafsız bir şekilde gerçeği yansıtan gazeteciliğin yanında yer almayı sürdüreceğiz"

Gelişen teknolojinin kötü niyetle kullanılmasıyla beraber dijital mecralarda üretilen organize yalanlarla ve küresel algı kumpaslarıyla karşı karşıya olduklarını kaydeden Acar, "Hakikatin sesini kısmaya çalışan bu manipülasyon dalgasına karşı en güçlü kalkanımız sizin meslek onurunuz ve sarsılmaz kaleminizdir. AK Parti olarak her zaman sorumlu ve tarafsız bir şekilde sadece gerçeği yansıtan gazeteciliğin yanında yer almayı sürdüreceğiz" dedi.

"Türkiye Yüzyılı, her alanda olduğu gibi iletişimde de tam bağımsız bir Türkiye idealidir"

Acar, 2026 yılını Türkiye için tam anlamıyla bir 'reform yılı' yapma kararlılığında olduklarının altını çizerek, "Türkiye yüzyılı vizyonumuzun üzerine yükseleceği bu yeni dönem ekonomiden hukuka, demokrasiden özgürlüklere kadar büyük atılımları barındırıyor. Bu vizyonun en temel önceliği terörden tamamen arınmış bir Türkiye ve huzura kavuşmuş bir bölgedir. Sınırlarımızda ve gönül coğrafyamızda terörün gölgesini silmek, evlatlarımıza barış içinde bir gelecek bırakmak bizim asli görevlerimizdendir. Türkiye Yüzyılı, savunma sanayinden enerjiye, her alanda olduğu gibi iletişimde de tam bağımsız bir Türkiye idealidir. Bu ideal doğrularımızı başkalarının kurguladığı filtrelerden kurtarmak ve Türk basınının sesini hiçbir küresel odağın iznine tabi olmadan dünyaya duyurabilmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Acar, ailesinden, sosyal hayatından fedakarlık ederek gece gündüz demeden mesleğini icra etmek için haber peşinde koşan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını, ebediyete irtihal etmiş tüm basın şehitlerini rahmetle andığını sözlerine ekledi. - ANKARA