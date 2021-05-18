AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davayı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin davada sanıkların, gayri hukuki yöntemlerle duruşmaları engellemeye çalıştıklarını belirterek, "Burada HDP-PKK iş birliğinin ve faşizminin açıkça propagandasının yapılmaya çalışıldığını görüyoruz." dedi.

Usta, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasını izlemek üzere geldiği Sincan Cezaevi'nde açıklamalarda bulundu.

AK Parti milletvekilleri, teşkilatları ve avukatları ile duruşmaya hem şahitlik etmek hem de takip etmek üzere mahkeme salonunda bulunduklarını söyleyen Usta, "Hiçbir kanunu tanımayan, 2014'te çıkarılan eylemlerle, olaylarla 37 insanımızı, 2'si polis olmak üzere, vahşice katleden insanların bu konuda kendilerini mağdur gördüklerini, masum olduklarını iddia ettiklerini görüyoruz." diye konuştu.

İddianamenin 2 bin sayfayı aştığını ifade eden Usta, "Şu anda yapılan tek şey mahkeme salonunda, duruşmada, gayri hukuki yöntemlerle mahkemenin, duruşmaların engellenmesine çalışılıyor, hedefledikleri nokta bu." dedi.

Sanıkların mahkemenin işini yapmasını engellediklerini anlatan Usta, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Bir suç işlendiyse bunun failleri mutlaka tespit edilip, bu faillerin de mutlaka hak ettikleri cezayı alması sağlanacaktır. Buna hiçbir güç engel olamayacaktır. Hukuk devletinin gereği ve kuralları ne ise mahkeme de bunu işletecek ve buna istinaden de hem savunmaların hem iddianamelerin hakkıyla yapıldığı duruşmaları takip edeceğiz."

Usta, Sincan Cezaevi'nde uzun bir süre FETÖ davalarını takip ettiklerini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bugün mahkeme salonunda, FETÖ davalarında o sanıkların söylediği cümlelerin aynılarının birebir yine buradaki sanıklar tarafından da söylendiğini, müdafileri tarafından da söylendiğini görüyoruz. Burada HDP-PKK iş birliğinin ve faşizminin açıkça propagandasının yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. YPG'yi, PKK'yı desteklediğini açıkça söyleyen, sırtını YPG/PKK'ya açıkça dayadığını söyleyenlerin, bugün bu işin siyasi bir kimlik adı altında aklanılmasına çalıştıklarını görüyoruz."

Canını feda eden tüm şehitler adına bu davanın takipçisi olacaklarını aktaran Usta, "İçeride müştekiler var, müşteki yakınları var ve o gün katledilenlerin yakınları var. Bu insanlar sanki hiç bu olaylar yaşanmamışçasına, her şeyin unutulmasını ve örtülmesini bekleyen bir savunmayla karşı karşıyalar." ifadelerini kullandı.

Sanıkların savunma haklarını kullanacaklarını, kendi hakları için savunma yapacaklarını dile getiren Usta, ancak gerçeklerin üstünün örtülemeyeceğini vurguladı.

Usta, "Birtakım siyasi gerekçelerle, bu mahkemeler sanki geçersizmiş, hukuksuzmuş gibi bir algının yaratılmasına da müsaade etmeyeceğiz. İnşallah bütün hak edenlerin cezasını aldığı, tıpkı FETÖ davalarındaki gibi burada da yine adaletin tecelli edeceğine güvenimiz sonsuz." değerlendirmesinde bulundu.