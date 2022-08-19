AK Partili Karaaslan, Samsun'da fındık üreticileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Partili Karaaslan, Samsun'da fındık üreticileriyle buluştu Açıklaması

19.08.2022 21:36
AK Partili Karaaslan, Samsun'da fındık üreticileriyle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, fındık alım fiyatına ilişkin, "Fındık üreticilerimizin, sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın, her birinin ayrı ayrı yüzü güldü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, fındık alım fiyatına ilişkin, "Fındık üreticilerimizin, sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın, her birinin ayrı ayrı yüzü güldü." dedi.

Karaaslan, Salıpazarı ilçesinde bahçesinde fındık hasadı yapan üreticilerle bir araya geldi.

Üreticilerin sorunlarını dinleyen Karaaslan, "Son birkaç yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız, bölgemizi yakından ilgilendiren ve artık müjde olarak vatandaşlarımızın beklediği fındık alım fiyatını Ordu ziyaretinde vatandaşlarımız ve kamuoyuyla paylaştı. Bizler de sahada fındık bahçesinde üreticilerimizle birlikteyiz. Burada gerçekten üreticilerimizin memnuniyetini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Üreticilerin fiyatlardan memnun olduğunu dile getiren Karaaslan, şöyle konuştu:

"Hem fiyatlardan memnunlar hem de alım fiyatının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından önemli bir zaman diliminde açıklanması gerçekten çok çok önemlidir. Biz de Karadeniz Bölgesi'ni temsilen AK Parti milletvekilleri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde Fındık Çalışma Grubu oluşturduk. Son yıllarda bu çalışma grubu olarak bir araya geliyoruz, Tarım ve Orman Bakanımızla bir araya geliyoruz. Bu sürecin içinde aktif olarak rol almaya çalışıyoruz. Artık fındık sezonu soru işaretlerinin olduğu, vatandaşlarımızın, 'Acaba ne olacak, ne yapılacak?' dediği bir dönem olmaktan Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya kararlılıkla sahip çıkmasıyla öyle bir dönem kapandı. Yeni dönemde fındık üreticilerimizin, sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın her birinin ayrı ayrı yüzü güldü."

Karaaslan, daha sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

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Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Partili Karaaslan, Samsun'da fındık üreticileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika

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