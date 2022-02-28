AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan 28 Şubat açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan 28 Şubat açıklaması Açıklaması

28.02.2022 15:13
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan 28 Şubat açıklaması Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Demokrasiye darbe vuran her vesayetçi girişim, milletimizin ferasetiyle ezilmeye mahkumdur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Demokrasiye darbe vuran her vesayetçi girişim, milletimizin ferasetiyle ezilmeye mahkumdur." ifadesini kullandı.

Yazıcı, yazılı açıklamasında, 28 Şubat 1997'deki postmodern darbe sürecinin, doğrudan milletin değerlerini ve millet iradesini hedef alan, tarihin en kara lekelerinden biri olduğunu belirtti.

Tüm darbecileri ve darbeci zihniyeti lanetleyen Hayati Yazıcı, şunları kaydetti:

"Demokrasiye darbe vuran her vesayetçi girişim, milletimizin ferasetiyle ezilmeye mahkumdur. 15 Temmuz alçak darbe girişimi karşısında aziz milletimizin tutumu göstermiştir. Asıl olan darbecilerin aklı değil, milletimizin basireti ve cesaretidir.

AK Parti olarak darbe zihniyetine ve darbecilere karşı ne yaptık? Milletimizle birlikte 2010 Anayasa değişikliğini gerçekleştirdik. Darbecilerin Türk yargısı önünde hesap vermelerinin yolunu açtık. Darbeler tarihi olan çok partili siyasi hayatımızda 27 Nisan 2007 e-muhtırası karşısında 'sus pus' olmadık. Dik durarak milletimizle birlikte darbeye geçit vermedik. 15 Temmuz darbe girişimi karşısında da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde milletimizle birlikte akşam saatlerinde başlayan darbeyi sabah olmadan sonlandırmayı başardık. Darbenin asli ve feri failleri yargı önünde hesap vermektedir."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan 28 Şubat açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan 28 Şubat açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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