Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Oyunu Bingöl'de Kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Oyunu Bingöl'de Kullandı

34 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, oyunu seçim bölgesi Bingöl'deki 1001 No'lu sandıkta kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Oyunu Bingöl'de Kullandı, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, oyunu seçim bölgesi Bingöl'deki 1001 No'lu sandıkta kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl merkezdeki 100'üncü Yıl Ortaokulu'nda 1001 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından sandıkları gezen Yılmaz, "Vatandaşlık görevimizi yaptık oylarımızı kullandık. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Türkiye seçimleri alışık bir ülke. Neredeyse bir asırlık bir seçim tecrübesi olan bir ülke. Ülkemiz için milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Demokrasinin en önemli günleri bu günlerde vatandaş iradesini sandığa yansıtıyor" dedi. 

MHP'Lİ ADAY BUYANKARA, OYUNU KULLANDI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bingöl Belediye Başkan adayı Mehmet Ziya Buyankara ise, oyunu Kazım Karabekir İlköğretim Okulu'ndaki 1125 No'lu sandıkta kullandı. Oy işleminden sonra açıklama yapan Buyankara, seçimin ülkeye ve Bingöl'e hayırlara vesile olmasını diledi. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:46 Kaynak: DHA

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