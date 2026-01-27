AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu Gaziantep'te konuştu Açıklaması - Son Dakika
27.01.2026 20:21
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, ana muhalefet partisini eleştirerek, "Ana muhalefet lideri hatırlarsanız, savunma sanayi hamlemizi yükselteceğiz dediğimiz bir ortamda 'Kuşlar da ürküyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, ana muhalefet partisini eleştirerek, "Ana muhalefet lideri hatırlarsanız, savunma sanayi hamlemizi yükselteceğiz dediğimiz bir ortamda 'Kuşlar da ürküyor.' diye bize cevap verdi. Şimdi de Suriye'de terörden arındırılmış bir ülke hedefine gidilen bu süreçte, bunu suistimal etmeye çalışıyor." dedi.

Zorlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Salonu'ndaki AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk dünyasında bütünleşmeyi, işbirliği ve dayanışma ruhunu harekete geçirebilmek için bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi'ni gerçekleştireceklerini hatırlattı.

Bu zirveyle yeniden Türk dünyasının sıçrama noktasına gelmesine vesile olmak istediklerini belirten Zorlu, Türkiye'nin, bölgesinde barışı, huzuru, güvenliği esas alan dış politika anlayışıyla Türk dünyası ile kucaklaşarak, büyük gönül coğrafyasında büyük bir kalkınma seferberliğine öncülük edeceğini vurguladı.

Türkiye zincirlerini kırmaya devam ettikçe, önüne konulan prangaları söküp attıkça, bu coğrafyalarda da yeni işbirliği imkanlarının tesis edilmeye devam edeceğini anlatan Zorlu, şöyle konuştu:

"Ama bakıyorsunuz biz hedeflere yürürken ana muhalefet partisinin lideri meseleyi sulandırmaya, provoke etmeye farklı yönlere çekmeye çalışıyor. Ana muhalefet lideri hatırlarsanız, savunma sanayi hamlemizi yükselteceğiz dediğimiz bir ortamda 'Kuşlar da ürküyor.' diye bize cevap verdi. Şimdi de Suriye'de terörden arındırılmış bir ülke hedefine gidilen bu süreçte, bunu suistimal etmeye çalışıyor. Biz çok net bir şey söylüyoruz. Cumhurbaşkanı'mız başından bu yana kararlı iradeyi ortaya koyuyor. Terör örgütleriyle orada yaşayan Kürt kardeşlerimizi asla bir araya getiremezler. Onları bir sayarak hareket ettiğiniz ve siyaset yaptığınız sürece hiçbir şekilde bu ülkeye iyilik etmiyorsunuz. Siyaset arenasına da bu nifak tohumlarını atıyorsunuz."

Suriye yönetiminin ülkesindeki terör örgütlerini silip atmak için mücadele sürdürdüğünü ve terör örgütlerinin 10 Mart mutabakatına uymadıklarını aktaran Zorlu, şimdi terör örgütlerinin 18 Ocak ateşkes ve yeni anlaşma metnine uymalarını umut ettiklerini dile getirdi.

Suriye'de de en kısa sürede terör temizlenip kardeşliğin tesis edilmesini ümit ettiklerine işaret eden Zorlu, "Bakış açımız bu kadar açıktır. Biz bu coğrafyada yaşayan Türkler, Kürtler, Araplar bu bölgenin tüm halkları kardeşçe işbirliğimizi tesis ederek kimseye muhtaç olmadan bu birlikteliği kurma irademiz var. Bunu da inşallah bütün bu nifaklara, provokasyonlara rağmen başaracağımıza inanıyoruz." dedi.

AK Parti'yi yeni katılımlarla birlikte daha da büyütmeye devam edeceklerini dile getiren Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha önce yapılan güzel işlerin sayısını artırarak geleceğe ulaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu tarafından Zorlu'ya tablo ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Program, daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Kürşad Zorlu, Gaziantep, AK Parti, Politika, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

