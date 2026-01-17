AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kocaeli'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Terör örgütü bütün unsurlarıyla ve şubeleriyle kendini lağvetmek zorundadır. Bu gerçekleştikten sonra inşallah 86 milyon vatandaşımızın huzuru ve güveni için her bir kilometrekaremizde birlik ve beraberliği her yönüyle sağlama iradesine sahibiz." dedi.

Bir dizi program için kente gelen Zorlu, AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı basın açıklamasında, yarın Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde "Türk Dünyası Halk Buluşmaları" programını düzenleyeceklerini söyledi.

Zorlu, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü vesilesiyle AK Parti Genel Merkezi'nde tarihe not düşen büyük etkinliğe ve irade beyanına tanıklık ettiklerini hatırlatarak "İlk defa Türkiye'de bir siyasal parti Türk dünyasıyla ilgili olan politika belgesini kamuoyuyla paylaştı. Bunun bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilmiş olması, önümüzdeki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki devletin kararlılığını, isteğini, arzusunu göstermesi bakımından bize büyük işaret sunmuştur." diye konuştu.

Vizyonlarının temelinde 3 önemli ilkenin bulunduğunu dile getiren Zorlu, "Birincisi, güçlü devlet. Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki başta savunma sanayimiz olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, coğrafyaları aşan nitelikte gücünü tahkim eden, cesaret ve güven veren anlayışıyla bugün dünyanın farklı bölgelerinde arabuluculuk rolünü başarıyla icra ettiğini hep birlikte görüyoruz. Bu sadece ülkemiz açısından değil, bölgemizin huzuru ve güveni açısından da yükselen değer olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni eşsiz konuma odaklamaktadır." ifadelerini kullandı.

Zorlu, ikinci ilkelerinin güçlü ekonomi olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bunun için de millileşme oranımızı her sahada artırıyoruz ve ihracat rakamlarındaki yükselişler önümüzdeki yıllara ilişkin bizlere umut veriyor. Burada bir gerçeği de ifade etmek istiyorum; Türkiye son dönemde, son 10 yılda önemli badireler atlattı. Bunu hep birlikte yaşadık. Gezi olayları, darbe girişimi, dünyayı saran pandemi vakası ve ardından 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz büyük deprem faciası. Dolaylı etkileriyle sadece depremin 150 milyar dolarlık Türkiye'ye bunun etkisi olduğunu söylemek mümkün. Hamdolsun devletimiz bu yaraları çok hızlı sarmıştır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da 455 bininci konutu teslim ettiklerini anımsatan Zorlu, "Dünyada sanıyorum çok az devlet bu büyük organizasyon başarısına imza atabilirdi. İnşallah bu gelecekte yapacaklarımızın da çok büyük teminatı olacak. Millet devlet buluşmasıyla ve Cumhurbaşkanımızın güçlü ve kararlı liderliğiyle depremdeki yaralarımızı 11 ilimizde büyük ölçüde sardık ve inşallah bu yıl da bunları tamamen gerçekleştirmiş, sonlandırmış olacağız. Bu aşamadan itibaren Türkiye Cumhuriyeti bölgesindeki huzur ve güveni pekiştiren, ekonomisini yeniden hak ettiği noktaya, refah seviyesiyle yükselten ülke konumuna gelecek ve üçüncü ilkemizde hayata geçecek. O da güçlü toplum." diye konuştu.

Zorlu, ailenin korunması konusunda büyük seferberlik çalışmaları yürüttüklerini anlatarak "Bugün doğum oranının düştüğü seviyeyi dikkate aldığımızda bu hep birlikte büyük farkındalıkla, yediden yetmişe bütün insanlarımızın, 86 milyonumuzun bütün kurumlarıyla üzerine eğilmesi gereken ciddi problem. Biz bu problemin farkındayız. İnşallah bu başta olmak üzere kültürel ve sosyal yaşantımızı da güçlü toplum ekseninde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ileriye taşımaya gayret edeceğiz." dedi.

"Terörsüz Türkiye hedefi büyük önem taşıyor"

Zorlu, "Terörsüz Türkiye" hedefinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir süredir bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışmalar yürütülüyor. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve kararlılık nettir. Terör örgütü bütün unsurlarıyla ve şubeleriyle kendini lağvetmek zorundadır. Bu gerçekleştikten sonra inşallah 86 milyon vatandaşımızın huzuru ve güveni için her bir kilometrekaremizde birlik ve beraberliği her yönüyle sağlama iradesine sahibiz. Şube ve unsurları derken sadece PKK terör örgütü değil, Suriye'de de olmak üzere YPG ve SDG'nin de bunun içerisinde yer aldığının altını özellikle çizmek istiyorum. Buradaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz."

Üniter toprak bütünlüğüne sahip Suriye'nin kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirten Zorlu, Kürt'ü, Arap'ı, Türkmen'i, her parçasıyla Suriye'nin bütünlüğünü öncelediklerini kaydetti.

Zorlu, Türkmen kardeşleriyle yakından ilgilendiklerini, bunun tarihten gelen sorumluluk olduğunu dile getirerek "Onların Suriye Türkmen Meclisi başta olmak üzere bütün sivil toplum ağıyla yakın gelecekte yeniden birliklerini, bütünlüklerini sağlayacakları o sivil toplum gücüne erişmelerine büyük önem veriyoruz. Bu konuda da gerekli çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah yakın gelecekte bunu hep birlikte görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

"Sulu bulandırmaya çalışanlar karşımızda duruyor"

Kendileri bu çabalara doğru yönelmişken, suyu bulandırmaya çalışanların karşılarında durduğunu anlatan Zorlu, "Hatta suyu bulandırmakla kalmıyorlar, suyu da vatandaşa getiremeyen anlayışla karşı karşıyayız. Ana muhalefet partisinin lideri Avrupa'nın başkentlerinde 5 dakika daha fazla konuşmak için ülkesini şikayet edebilirken bir de bakıyorsunuz daha komik duruma düşüyor, su üzerinden ciddiyetsiz açıklamalar yapıyor. Sorumluluk, yetki kendilerinde olduğu halde maalesef yönettikleri belediyelerdeki başarısızlıkları başka gerekçelerle örtmeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu, yağmur üzerinden yürütülen polemiğin aslında onların kaçınmak istediği, konuşmak istemediği başka bir yönetim zafiyetlerini ortaya koyduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuraklık Türkiye'nin her yerinde söz konusu. Kocaeli'mizde su sıkıntısı oldu mu? Çok şükür. Neden? Başkanımız ve yönetimi bunun gerçekleşeceğini, geleceğini bildiği için ciddi risk yönetimiyle hem yeni su kaynakları getirdi şehrimize hem kayıp kaçakları önledi. Bildiğim kadarıyla kayıp kaçaklar yüzde 22'ye kadar düştü. Kocaeli gibi sanayi şehrinde sanayicinin kullandığı geri dönüşüm suyunu başkamız yüzde 38 gibi orana getirdi. Yani ne oldu? Vatandaşımıza suyu daha fazla götüren, su kaynaklarını kriz çıkmadan getiren anlayışı çok şükür Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirmiş olduk. Burada kuraklık yok muydu, burada da var."

Ülkenin her karesinde her vatandaşın bu hizmeti almasını arzu ettiklerini belirten Zorlu, "Ancak Sayın Özgür Özel'e tavsiyem bu şaibe iddialarını, becerisizlikleri, birtakım yalan ve gerçek dışı iddialarla daha da komikleştirmesin çünkü biz milletimizin kaliteli siyaset için bunu hak ettiğine inanan bir siyasi partiyiz. Bu yönde inşallah ülkemizi hep birlikte ilerletelim istiyoruz." dedi.

Türk dünyası ile ilişkilerin her geçen gün artarak devam ettiğine işaret eden Zorlu, "70 milyar dolarlık dış ticaret kapasitesi, ülkemiz bazında 26 milyar dolarlık dış ticaret ilişkimize denk geliyor. Uzun vadede 100 milyar dolarlık hedefe taşıma gayemiz var. İnşallah Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğiyle bunu başaracağız. Terörsüz Türkiye'yi sadece ülkemizde değil, bölgemizde de gerçekleştirerek önümüzdeki yüzyılı Türk milletinin, Türkiye'nin yüzyılı haline getirme kararlılığındayız." diye konuştu.

Programa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkanı Şahin Talus ile partililer katıldı.