AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türk Dünyası Buluşmaları'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türk Dünyası Buluşmaları'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türk Dünyası Buluşmaları\'nda konuştu Açıklaması
18.01.2026 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk dünyasının kaderinin ortak olduğunu belirterek, "Sevinçte de tasada da bizi bağlayan kader ortaklığıdır bu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk dünyasının kaderinin ortak olduğunu belirterek, "Sevinçte de tasada da bizi bağlayan kader ortaklığıdır bu. Karabağ'da atılan her adım, Orta Asya'da yükselen her başarı, Balkanlar'da koruduğumuz her iz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığımız her ziyaret bizim için siyaset, coğrafya değil gönül meselesidir." dedi.

Zorlu, Türk devletleri arasındaki kültürel işbirliğini pekiştirmek için Kocaeli'de birincisi gerçekleştirilen Türk Dünyası Buluşmaları'na katıldı.

Türk Dünyası Buluşmaları tanıtım filminin izlenmesinin ardından konuşan Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Türk Dünyası Buluşmaları'nın ilkinin Kocaeli'de gerçekleştirilmesinin iki sebebi olduğunu belirten Zorlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te ilk ve tek basın toplantısını İzmit'te gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Zorlu, Cumhuriyet'in temellerinin ilk işaretlerinin burada verildiğini vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal'in bir ülküsü de neydi? Türk dünyasının bir gün buluşması, bütünleşmesi, bir araya gelmesiydi. İşte onun için Kocaeli büyük anlam taşıyor." diye konuştu.

İsteklerinin, ülkenin her hattına bu faaliyetleri yayarak farkındalığı artırmak olduğunu dile getiren Zorlu, buluşmanın Kocaeli'de yapılmasının ikinci sebebinin ise Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın organizasyona ev sahipliği yapmak için teklifte bulunması olduğunu kaydetti.

Zorlu, Türk halklarının birbirini tanımasını istediklerini anlatarak, "Türk dünyasının kaderi ortaktır. Sevinçte de tasada da bizi bağlayan kader ortaklığıdır bu. Karabağ'da atılan her adım, Orta Asya'da yükselen her başarı, Balkanlar'da koruduğumuz her iz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığımız her ziyaret bizim için siyaset, coğrafya değil gönül meselesidir." dedi.

Bu sorumluluk ve vizyon çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türk dünyasının bulunduğu her sahada işbirliği gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirten Zorlu, şöyle devam etti:

"Dünyada büyük değişim yaşanıyor. Hep birlikte izliyoruz. Filistin'de yaşanan mezalimi başta olmak üzere haksızlıkları, hukuksuzlukları hep birlikte gözlüyoruz. Küresel dengeler böylesine değişirken ekonomiden ulaştırmaya, enerjiden teknolojiye kadar yeni koşullar oluşuyor. Özellikle genç kardeşlerim için söylüyorum. Koşullar yeniden oluşurken yaklaşık 300 milyonluk nüfusuyla, 4,5 milyon kilometrekare toprağımızla, genç ve dinamik nüfusumuzla, zengin yeraltı ve yer üstü kaynaklarımızla ve en önemlisi tarihten aldığımız güç ve sorumlulukla büyük bir Türk dünyası beliriyor."

Zorlu, Türk dünyasının sağladığı gerçeklerin stratejik derinlikte olduğuna dikkati çekerek, "Sadece ülkelerimiz için değil, bölgelerimiz ve hatta dünyanın barış, huzur ve güvenliği için büyük anlam taşıyor. Fakat bunu yapmak için kararlılık, irade ve vizyon gerek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nde Türkiye'de bir siyasi parti tarafından hazırlanmış ilk "Türk Dünyası Vizyon Belge"sini açıklama imkanı bulduklarını kaydeden Zorlu, "Bütün bu hedeflere ulaşırken 8 devletin ortak iradesiyle değerli devlet başkanlarının kararlılığıyla hep birlikte bugünlere taşıdık ve bir Türk Devletleri Teşkilatı doğdu. Şimdi ona hep birlikte sarılma, yaşatma, daha da büyütme azmi ve sorumluluğu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Zorlu, Kocaeli'de 3 üniversite olduğunu hatırlatarak, bu üniversitelerdeki yüzlerce gençle gençlik kampı yapacaklarını söyledi.

Protokol konuşmalarının ardından Kırgız ses sanatçısı Gulzade Rysqulova ve Ferhat Göçer konser verdi, Devlet Halk Dansları Topluluğu dans gösterisi sundu.

Programa, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev Yerkebulan Onalbekuly, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, bazı ülkelerin başkonsolosları, belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Kürşad Zorlu, Etkinlikler, AK Parti, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türk Dünyası Buluşmaları'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi
Portekiz’de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak Portekiz'de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak
Manisa’da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Fenerbahçe’nin yıldızı Talisca’dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi
Uşak’ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı Uşak'ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Anne de baba da 17 yaşında Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

23:31
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü
23:25
Tedesco, ’’Takımda kalması gerekiyor’’ diyerek ayrılığı net dille veto etti
Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
22:13
Esra Erol’daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
21:55
Alanya’da nefes kesen maç Fenerbahçe’nin Zirvede puan farkı 1’e indi
Alanya'da nefes kesen maç Fenerbahçe'nin! Zirvede puan farkı 1'e indi
21:51
Türkiye’den Suriye’deki ateşkese ilk yorum: Suriye’nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
20:59
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 00:02:48. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türk Dünyası Buluşmaları'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.