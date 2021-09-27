AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Vali Yavuz'u ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Vali Yavuz'u ziyaret etti
27.09.2021 15:25
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Kocaeli Valiliği şeref defterini imzalaması ve Vali Seddar Yavuz ile fotoğraf çektirmesi Ziyaretten görüntüler KOCAELİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret ederek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Kocaeli Valiliği şeref defterini imzalaması ve Vali Seddar Yavuz ile fotoğraf çektirmesi
Ziyaretten görüntüler KOCAELİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret ederek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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