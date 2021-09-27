Ziyaretten görüntüler KOCAELİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret ederek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 'un Kocaeli Valiliği şeref defterini imzalaması ve Vali Seddar Yavuz ile fotoğraf çektirmesi

Son Dakika › Güncel › AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Vali Yavuz'u ziyaret etti - Son Dakika

Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı

Josef de Souza, Ajax maçı öncesi taraftarlarına seslendi: Haydi dua edelim

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu

Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı

Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor

Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak