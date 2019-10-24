AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Gelir Vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a...
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Gelir Vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:04 Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Gelir Vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz. Ayrıca, Dijital Hizmet Vergisi ismi altında yeni bir vergi ihdasını öneriyoruz. Bu oran, web sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden yüzde 7,5 oranında belirlenecek. Teklifimizle Konaklama Vergisi de ihdas etmiş olacağız. Bu, hasılat üzerinden yüzde 2 olacak, konaklayan kişilerden alınacak."
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