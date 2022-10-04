AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Başörtüsüyle ilgili herhangi bir yasak söz konusu değil" - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Başörtüsüyle ilgili herhangi bir yasak söz konusu değil"

04.10.2022 17:20

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, başörtüsüyle ilgili herhangi bir yasağın söz konusu olmadığını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Herhangi bir yasak söz konusu değilken sanki bir yasak var da başörtüsü yasağını ortadan kaldıralım gibi bir yaklaşım Sayın Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu açmazın, çıkmazın ve gündem değişikliği ile ilgili yaklaşımının bir tezahürü olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP'nin başörtüsü kanun teklifine tepki gösterdi. Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun bir açmaz ve çıkmaz içerisine girdiğini söyleyerek, "Aslında son günlerde gündeme gelen, gazeteci olarak nitelendirilen kişinin terörist olduğu net bir şekilde ortaya çıkınca mahcubiyetinden gündem değiştirmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz ki ortada Allah'a çok şükür kılık kıyafet ile ilgili başörtüsü ile ilgili herhangi bir yasak söz konusu değildir. 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK kadrolar bu meseleyi kökünden çözdü. Tabi geçmişte 2008 yılında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak anayasa değişikliğine gitmiştik. Anayasada kılık kıyafet serbestisi, başörtüsüne özgürlük ile ilgili düzenlemeyi Sayın Kılıçdaroğlu'nun da imzası ile CHP yönetimi anayasa mahkemesine iptal başvurusu ile taşıdı ve 411 el kaosa kalktı diyerek Meclis iradesini iptal ettirdiler. Sonuçta herhangi bir yasak söz konusu değilken sanki bir yasak var da başörtüsü yasağını ortadan kaldıralım gibi bir yaklaşım Sayın Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu açmazın, çıkmazın ve gündem değişikliği ile ilgili yaklaşımının bir tezahürü olarak karşımıza çıkıyor" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 'Başörtüsüyle ilgili herhangi bir yasak söz konusu değil' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Başörtüsüyle ilgili herhangi bir yasak söz konusu değil" - Son Dakika
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