AK Partili Özlem Zengin, "Seçim 30 Nisan'da olacak" iddiasını yalanlayarak seçim için olası tarihi paylaştı

Beştepe'de geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim tarihi için 'ön uzlaşma' sağlandığı ve parti kurmaylarının 30 Nisan için çalışacağı iddia edilmişti. Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"14 MAYIS, MUHTEMEL TARİHLERDEN BİR TANESİ"

30 Nisan 2023'te seçim olacak iddiasını "kesinlikle doğru değil" diyerek yalanlayan Zengin, bir diğer iddia için de "14 Mayıs muhtemel tarihlerden bir tanesi ama bizim belirlediğimiz, 'şu tarih olsun' dediğimiz bir tarih söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"OCAKTA ŞUBATTI YAPACAĞIMIZ İŞLER VAR"

Açıklamalarını sürdüren Zengin, "Daha önümüzde vakit var, ocakta şubatta yapacağımız işler var. 18 Haziran olmasında da bir mahsuru yok. Cumhurbaşkanı'nın adaylığı hakkında tartışma açılıyor. Yeni bir anayasa yaptık, yeni anayasa göre iki kere seçilebilir hükmü var. Hiçbir itiraza gerek olmayan durumdayız. Bu kanuna bakıldığında bu maddenin sıfırdan yazıldığını göreceğiz. Bu sebeple bizim aday olur, olamaz diye şüphemiz yok. Cumhurbaşkanımız zaten mevcut anayasaya göre ikinci defa aday olacak" diye konuştu.