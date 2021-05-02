AK Parti İl Başkanı Çalışkan tarımsal destekleri ve yatırımları açıkladı - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, son 18 yılda yapılan tarımsal destekler ve yatırımlar hakkında açıklamada bulundu.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

" Eskişehir'imize son 18 yılda 1 milyar 985 milyon lira tarımsal destek ödemesi yaptık. 1 milyar 743 milyon lira DSİ yatırımı yapıp, 96 tesisi şehrimize kazandırdık. Tamamladığımız 33 dere ıslahı ile 3 bin 610 dekar araziyi taşkından koruduk."