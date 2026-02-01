AK Parti İl Başkanı Gürkan'dan Bursa'daki eğitim yatırımlarına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, 2026 yatırım programı kapsamında Bursa'da eğitime 6 milyar 670 milyon 421 bin liralık bütçe ayrıldığını açıkladı.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Bursa'da merkezi hükümet yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini, eğitime yönelik projelerin de kentin geleceğine umut olduğunu belirtti.

Bursa genelinde hem yeni okul yapımları hem de mevcut okulların modernizasyonu ve depreme dayanıklı hale getirilmesi için 2026 yılı yatırım programında toplam 6 milyar 670 milyon 421 bin liralık bütçe ayrıldığının altını çizen Gürkan, şunları kaydetti:

"Bursa'mızda eğitime yönelik yatırımlarımız kararlılıkla sürüyor. 2025 yılında hazırlıklarına başlanan ve 2026 yılı yatırım programına alınan ilimiz genelinde 680 derslikli 31 okul inşa edilecek. Modern ve depreme dayanıklı yeni eğitim yuvalarını etap etap 2028 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Yık-yap ve yeni okul inşaatlarımız kapsamında 10 atölye ve 3 spor salonunu da öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Anaokullarından meslek liselerine kadar farklı kademelerde 10 ilçemizde yapılacak eğitim kurumlarımızı 6,7 milyar liraya yaklaşan büyük bir bütçe ile hayata geçiriyoruz."

Gürkan, eğitim yatırımlarının sadece bina yapımıyla sınırlı olmadığını ifade ederek, "Bizler için eğitim, yalnızca bugünün değil yarının da meselesidir. Çocuklarımızın güvenli, modern ve donanımlı okullarda eğitim alması en temel önceliğimizdir. Bu kapsamda okul sayımızı artırıyor, derslik kapasitelerini yükseltiyor ve fiziki şartları daha da iyileştiriyoruz. Bursa'nın eğitimde örnek şehir konumunu ve yatırımlarımızı kentin tamamına yayarak fırsat eşitliğini güçlendirmekte kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yatırımların Bursa'nın 10 ilçesini kapsadığını belirten Gürkan, evlatların yarınlara hazırlanmasında verdikleri destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve bakanlık yöneticilerine, Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ile tüm Bursa milletvekillerine teşekkür etti.