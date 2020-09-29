AK Parti İl Başkanı İba, ilçe başkanlarıyla toplantı düzenledi - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ilçe başkanlarıyla değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, toplantıda, ilçe kongreleri sonrası yapılan çalışmalar ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

İba, 2023 yılında yapılacak seçimlerin önemli olduğunu belirtti.

Parti çalışmalarının aralıksız sürdürülmesi gerektiğini aktaran İba, "Bizler yaşadığımız şehre hizmet etmek, vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları en aza indirmek ve Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için hep birlikte daha çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Edirne İl Teşkilatı Başkanı Rasim Özgün, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ve ilçe başkanları katıldı.