Ak Parti İl Başkanı İba, Meriç ve Uzunköprü'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Uzunköprü ve Meriç ilçelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İba ve beraberindeki heyet ilk olarak Uzunköprü İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İlçe Başkanı Kadir Bilgin'den ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan İba, mahalle başkanlarına da yetki belgelerini verdi.

İba, daha sonra Aile Sağlığı Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

İlçeye önemli yatırımlar yapıldığını aktaran İba, ilçeye 5 halı saha ve Sağlık Meslek Lisesi bahçesine halı saha kazandırılacağını ifade etti.

İba, Uzunköprü'ye yapılacak 200 yataklı yeni devlet hastanesinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Sağlık Bakanımızın Edirne ziyaretinde belirttiği gibi inşallah 2023 yılının ilk aylarında tamamlayıp hemşerilerimizin hizmetine sunacağımız hastanemiz Edirne'mizin büyük bir ihtiyacını karşılayacak. Çalışmalarla yakından ilgilenen il sağlık müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede çalışmaların tamamlanmasıyla Uzunköprü'müz ziyadesiyle hak ettiği devlet hastanesine kavuşmuş olacaktır." dedi.

İba, Uzunköprü MYO eski binasının Ergene Huzurevi'ne dönüştürülme çalışmaları ve Uzunköprü'nün restorasyonunun sürdüğünü de dile getirdi.

Meriç ilçesini de ziyaret eden İba, mahalle başkanlarına yetki belgelerini verdi.