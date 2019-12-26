AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Ezine'de buluştu - Son Dakika
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AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Ezine'de buluştu

6 saat önce

AK Parti Çanakkale İl Genel Meclis üyeleri, Meclis Grup Başkanvekili Bülent Korkmaz başkanlığında Ezine'de bir araya geldi.

AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Ezine'de buluştu, System.String[]

AK Parti Çanakkale İl Genel Meclis üyeleri, Meclis Grup Başkanvekili Bülent Korkmaz başkanlığında Ezine'de bir araya geldi.


Programa Ezine ve Geyikli belediye başkanlarını makamında ziyaret ederek başlayan heyet, daha sonra ilçeye bağlı olan Bahçeli, Güllüce, Akköy ve Derbentbaşı köylerini ziyaret etti. Dönem içerisinde köylere yapılan yatırımları inceleme fırsatı bulan heyete AK Parti İl Genel Meclis üyesi Murat Yahya Sezgin konuyla ilgili bilgi verdi.


Program sonunda bir açıklama yapan AK Parti İl Genel Meclis Gurup Başkanvekili Bülent Korkmaz, "AK Parti İl Genel Meclisi grubu olarak bu yeni dönemde her ay bir ilçemizde ziyaret gerçekleştireceğiz. Bu ayki ilk toplantımızı Ezine ilçemizde gerçekleştirdik. Burada ziyaretimizde Ezine Belediye Başkanımız Güray Yüksel'i makamında ziyaret ettik daha sonra ardından 4 köyümüzü ziyaret ederek burada hem yaptığımız yatırımları görme hem de vatandaşlarımız ile sohbet etme imkanı bulduk. Güzel bir ziyaret oldu" dedi.


Ezine ilçesinde ev sahipliği yapan Ezine AK Parti İl Genel Meclis üyesi Murat Yahya Sezgin ise yaptığı konuşmada, "Öncelikle katılan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Seçildiğimiz günden beri Ezine'de yoğun bir tempo içerisinde çalışıyoruz. KÖYDES kapsamında 2019 yılında ciddi işler yaptık. Köylerimize su depoları yaptık ve etrafını güvenlik açısından tel çevirdik. Özellikle turizme katkı sağlamak açısından sahilde asfalt çalışması yaptık. Suyu yetersiz olan köylerimizde sondaj çalışması yaparak köyümüzün su sorununu çözmüş olduk ve bu konuda bazı köylerimizde çalışmalarımız sürüyor. Kısacası şunu söylemeden geçemeyeceğim, arkadaşlarım ile birlikte çok çalıştık. Bu çalışmaları yaparken bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu, Valimiz Orhan Tavlı, Özel İdare Genel Sekreteri Abdullah Köklü'ye çok teşekkür ediyorum, durmak yok yok yola devam" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Bülent Korkmaz, Çanakkale, AK Parti, Ezine, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:46 Kaynak: İHA
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