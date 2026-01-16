AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Yozgat'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika
16.01.2026 20:17
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Kadın kollarımız teşkilatımızın en önemli birimi. Dolayısıyla kapılara gidecek, gönüllere girecek olan Allah'ın izniyle sizlersiniz." dedi.

Ercan, partisinin Yozgat İl Kadın Kolları Başkanlığınca Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Yozgatlı kadınların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durduğunu söyledi.

AK Parti Kadın Kollarının yaklaşık 6 milyon üyesiyle büyük bir aile olduğunu vurgulayan Ercan, "Kadın kollarımız teşkilatımızın en önemli birimi. Dolayısıyla kapılara gidecek, gönüllere girecek olan Allah'ın izniyle sizlersiniz. İstişare mekanizmamız hamdolsun her daim güzel şekilde çalışıyor. Birlik ve beraberliğimizi daha iyi pekiştirmek, varsa tabii ki de derdiniz, şikayetiniz veya söylemek istediklerinizi dinleyelim diye bugün buradayız." diye konuştu.

Bir süre önce ABD'de Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) tarafından düzenlenen bir kongreye ana konuşmacı olarak davet edildiğini anımsatan Ercan, şöyle devam etti:

"Açıkçası şaşırdım çünkü farklı ülkelerden çok sayıda Müslüman vardı. 'Neden beni tercih ettiniz?' diye sordum. İlk başta bir şaşkınlık yaşadım. Farklı uluslararası konuşmacıların da olacağını düşünüyordum. Bana, 'Sizler ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarısınız.' dediler. Ayrıca, 'AK Parti Kadın Kolları Başkanı olarak dünyadaki diğer kadınlara örnek olduğunuz için sizi buraya davet etmek istedik.' dediler. Bu örneklik benim şahsımdan kaynaklanmıyor. Bu örneklik, sizlerin davamıza güçlü bir şekilde verdiğiniz destek ve katılımdan kaynaklanıyor."

Ercan, kongredeki konuşmasının ardından yanına gelen Halepli katılımcıların kendisine, "Sizler olmasaydınız biz Suriye'yi neredeyse unutmuştuk ancak artık Suriye'ye gidip gelmeye başladık. Suriye'nin canlanması ve yeniden inşa edilmesi için sizler olmasaydınız hiçbir şey yapamazdık. Hamdolsun artık bu umudumuz var." dediklerini söyledi.

Ercan, aynı umudu Gazzelilere de vereceklerini ifade ederek, Gazze ve Filistin'le hep birlikte olacaklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Ercan, programın ardından emniyet ve jandarma için alınan araçların Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen teslim törenine katıldı.

Törene, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ile jandarma ve emniyet personeli katıldı.

Kaynak: AA

