AK Parti Kadın Kolları'ndan Gelecek Vizyonu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı"nda Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında hayata geçirilebilecek çalışmaların neler olması, kadın politikalarına dair hangi konu başlıklarının ön plana çıkarılması ve 2028 seçimlerine yönelik seçim stratejilerinin hangi eksenlerde şekillenmesi gerektiği sorularını yönelttiklerini bildirdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından teşkilatın kurumsal hafızasını güçlendirmek ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yeni politikalar üretmek amacıyla düzenlenen "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı"nın final toplantısı, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, burada yaptığı konuşmada, çalıştayın ismine işaret ederek, kökleri sağlam olmayan hiçbir geleceğin güçlü olamayacağını, hafızasını diri tutmayan, vefasını kaybeden hiçbir yapının kalıcı başarı üretemeyeceğini söyledi.

"Bu buluşma, köklerimizden geleceğimize uzanan güçlü bir köprü"

Köklerden geleceğe, tecrübenin gücüyle Türkiye Yüzyılı'na doğru yürürken, kökü mazide olmayan bir atinin meyvesi olmayacağına inandıklarını belirten Ercan, "Bu buluşma, tevazuyla eğildiğimiz köklerimizden, iddiayla yükseleceğimiz geleceğimize uzanan güçlü bir köprüdür." ifadesini kullandı.

Ercan, aile yapısının güçlendirilmesi, kadın politikalarının sahadaki yansımalarının bütüncül bir bakışla değerlendirilmesi ve teşkilat mensupları arasında istişare kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen bu çalıştayların önemli bir ortak akıl zemini oluşturduğunu anlattı.

Tuğba Işık Ercan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çalıştay boyunca katılımcılara, Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında hayata geçirilebilecek çalışmaların neler olması gerektiği, AK Parti'nin kadın politikalarına dair hangi konu başlıklarını ön plana çıkarması gerektiği ve 2028 seçimlerine yönelik seçim stratejilerinin hangi eksenlerde şekillenmesi gerektiği sorularını yönelttik. Bütün bu başlıkların ortak bir hedefi var, kadın teşkilatlarımızın sahadaki etkisini daha kapsayıcı, daha derinlikli ve daha sürdürülebilir kılmak. Amacımız, sadece mevcut durumumuzu tespit etmek değil, aynı zamanda önümüzdeki dönemi daha güçlü kılacak adımları netleştirmek, yol haritamızı daha sağlam temellere oturtmak ve teşkilatımızın potansiyelini en üst düzeyde harekete geçirmektir. Bu buluşma, tamamlanan bir sürecin sonu değil daha güçlü adımların atılacağı yeni bir başlangıçtır. 81 ilimizde başlayan bu istişare süreci, bugün Ankara'da ortak akla ve ortak iradeye dönüşmektedir."

Ercan, oturumlarda; tecrübeyi gelecekle buluşturacaklarını, sahadan gelen sesi merkeze alacaklarını ve Türkiye Yüzyılı hedefine yakışır bir yol haritasını hep birlikte şekillendireceklerini söyledi.

"Anadolu'nun kadınlarına, yaşam tarzına cepheden karşıtlık yaparak siyaset yapma devri sona ermiştir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ise partisinin kurulduğu ilk günden itibaren AK Kadınlar'ın Türkiye'deki büyük dönüşümün öncüsü olduğunu belirterek, "Davamızın bugünlere gelmesinde en büyük emeklerden biri şüphesiz kadınlara ve Kadın Kolları teşkilatımıza aittir. 'Bunu ne kadar emin bir şekilde söylüyorsunuz?' diye bir soru gelirse eğer, kadın kollarında emek vermiş, gayret göstermiş, cesaretle sahada mücadele etmiş bir annenin evladı olduğum için bu gerçeği çok iyi bildiğimi söyleyebilirim." diye konuştu.

Büyükgümüş, "Bugün bu toplantıda alınacak kararlar, ortaya konulacak irade, sahada tüm teşkilatımızla birlik ve beraberlik halinde uygulamaya geçecek bu fikirler, Türkiye Yüzyılı hedeflerinde de en büyük güç ve güven kaynağımız olacaktır." ifadesini kullandı.

Son günlerde Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e ve onun şahsında Anadolu kadınına yöneltilen çirkin ithamlara şahit olduklarını belirten Büyükgümüş, "Yaşanan bu olay çerçevesinde not etmemiz gereken en önemli sonuçlardan birinin şu olduğuna inanıyoruz; sizin sahadaki mücadelenizle, ortaya koyduğunuz cesaretle, fedakarlıkla yürüttüğünüz çalışmalarla artık Türkiye'de Anadolu'nun kadınlarına, onların değerlerine, yaşam tarzına, tercihlerine cepheden karşıtlık yaparak siyaset yapma devri sona ermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Mücadelenin bu noktada kalmayacağını ifade eden Büyükgümüş, "İnşallah kadınların öncülük ettiği politikalarla, hizmet ve eser siyasetiyle, gönüllerinden bu ayrımcılığı geçirenlerin de kalbinden bu fikirleri söküp atacağız." dedi.

Büyükgümüş, Anadolu kadınının her platformda başarma, kendi olarak var olma, kendi değerlerinden aldığı ilhamla, hayata geçirdiği çalışmalarla öncü olma misyonunun karşısında kim yer alırsa AK Parti teşkilatlarının da onun karşısında olacağını ifade etti.

Toplantıda katılımcılara, karekod üzerinden ulaşabilecekleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "2026 Bilgilendirme Rehberi" dağıtıldı.