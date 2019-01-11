Son Dakika Haberleri: AK Parti Kadın Kolları Üyelerinden Beylikova'ya Ziyaret

AK Parti Kadın Kolları Üyelerinden Beylikova'ya Ziyaret

2 saat önce

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, Beylikova ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Kadın Kolları Üyelerinden Beylikova'ya Ziyaret, System.String[]
AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, Beylikova ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yalçın ve yönetimi, partisinin ilçe teşkilatıyla bir araya geldikten sonra Beylikova Devlet Hastanesinde yatan hastaları ve ilçede yeni doğum yapan aileleri ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, sadece seçim döneminde değil, her zaman hemşehrilerinin yanında olduklarını belirterek, vatandaşların sorunlarını dinlemenin ve hastalıklarında, mutluluklarında onlarla beraber olmanın önemine değindi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:53 Kaynak: AA

Özlem Yalçın, Eskişehir, Beylikova, Politika
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