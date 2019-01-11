AK Parti Kadın Kolları Üyelerinden Beylikova'ya Ziyaret
2 saat önce
AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, Beylikova ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
AK Parti Eskişehir
İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın
ve yönetim kurulu üyeleri, Beylikova
ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yalçın ve yönetimi, partisinin ilçe teşkilatıyla bir araya geldikten sonra Beylikova Devlet Hastanesinde yatan hastaları ve ilçede yeni doğum yapan aileleri ziyaret etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, sadece seçim döneminde değil, her zaman hemşehrilerinin yanında olduklarını belirterek, vatandaşların sorunlarını dinlemenin ve hastalıklarında, mutluluklarında onlarla beraber olmanın önemine değindi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:53 Kaynak: AA
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