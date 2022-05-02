AK Parti'li Ceylan, bayramlaşma programında konuştu - Son Dakika
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AK Parti'li Ceylan, bayramlaşma programında konuştu

02.05.2022 14:50

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, dünyada yaşanan fiyat artışlarının Türkiye'ye de sirayet ettiğini belirterek, "Hükümetimiz bu sıkıntının giderilmesi, vatandaşın rahatlatılması konusunda elinden gelen gayreti, fedakarlığı gösteriyor ve göstermeye de devam edecek.

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, dünyada yaşanan fiyat artışlarının Türkiye'ye de sirayet ettiğini belirterek, "Hükümetimiz bu sıkıntının giderilmesi, vatandaşın rahatlatılması konusunda elinden gelen gayreti, fedakarlığı gösteriyor ve göstermeye de devam edecek." dedi.

Partisinin Karabük İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katılan Ceylan, salgın ve savaşlardan kaynaklanan sıkıntılara rağmen huzurlu bir bayramı idrak ettiklerini söyledi.

Ülkede hayat pahalılığının yaşandığını ancak bunların nedeninin dünyada yaşanan salgın ile enerji ve petrol fiyatlarının artışı olduğuna dikkati çeken Ceylan, "Pandemi öncesinde petrol fiyatları 30 dolarken bugün 120 dolarlara çıkmış durumda. Dünyada yaşanan bir fiyat artışı var. Bu durum elbette ki bize de sirayet etmektedir. Hükümetimiz bu sıkıntının giderilmesi, vatandaşın rahatlatılması konusunda elinden gelen gayreti, fedakarlığı gösteriyor ve göstermeye de devam edecek." diye konuştu.

Tam salgını atlatırken Ukrayna- Rusya savaşının çıktığını dile getiren Ceylan, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi Rusya. Rusya'ya konulan ambargolar ve benzeri uygulamalar ham madde, doğal gaz fiyatlarını aşırı ölçüde artırdı. Bunlar geçici sıkıntılardır. Dünyadaki normalleşmeyle birlikte ülkemizde de normalleşme yaşanacaktır. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz elinden gelen gayreti göstermektedir."

"Dünyada ve bölgesinde yıldızı parlayan bir ülkeyiz"

Türkiye'nin çevresinde savaşların yaşandığını vurgulayan Ceylan, şunları söyledi:

"Milyonlarca insan göçebe halinde. Irak, Suriye parçalandı. Türkiye'de 5 milyona yakın kişiyi misafir etmekteyiz. Ukrayna'da bir sorun yaşandı ve 5 milyon kişi göçebe durumuna düştü.

Çok şükür bütün sorunlara, dış güçlerin destekleriyle oynanan bütün oyunlara rağmen dimdik ayaktayız. Bir barış, huzur ülkesi olarak, dünyada ve bölgesinde yıldızı parlayan bir ülkeyiz. Bunda en büyük gayreti, başarıyı Cumhurbaşkanımızın liderliğine bağlıyorum. Onun tecrübesiyle bölgemizde yaşanan sıkıntılı durumlardan ülkemiz etkilenmiyor veya en az etkileniyor."

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tecrübeli olabilseydi Rusya ile savaşı engelleyip ülkesini kurtarabileceğini düşündüğünü vurgulayan Ceylan, "Bugün milyonlarca insan göçebe halinde, yerle bir oluyor şehirler. Buradan alacağımız çok dersler var. Ülkeleri yönetenlerin basireti, tecrübesi, dirayeti son derece önemlidir. Bizim böyle bir liderimiz var, onun sayesindedir ki her türlü oyunların oynandığı ülkemiz bölgesinde dimdik ayaktadır, 85 milyon vatandaşa huzur ve refah sağlamaktadır." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile MHP İl Başkanı Adem Kar'ın da konuşma yaptığı program, bayramlaşmanın ardından sona erdi.

Programa, Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Başkanı Orhan Buyurman ve partililer katıldı.

AK Parti'li Ceylan, bayramlaşma programında konuştu
AK Parti'li Ceylan, bayramlaşma programında konuştu
AK Parti'li Ceylan, bayramlaşma programında konuştu
AK Parti'li Ceylan, bayramlaşma programında konuştu
AK Parti'li Ceylan, bayramlaşma programında konuştu
AK Parti'li Ceylan, bayramlaşma programında konuştu
AK Parti'li Ceylan, bayramlaşma programında konuştu
AK Parti'li Ceylan, bayramlaşma programında konuştu
AK Parti'li Ceylan, bayramlaşma programında konuştu

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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