AK Parti Karaman Milletvekili Eser'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eser, mesajında, bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bayramların sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını hakim kıldığını dile getiren Eser, birlik, beraberlik ve kardeşlik ile milli ve manevi duyguların pekişmesine vesile olduğunu ifade etti.

Kurban Bayramı'nın, İslam'ın Müslümanlara bahşettiği önemli günler arasında yer aldığına dikkati çeken Eser, şunları kaydetti:

"Rabb'im amacına uygun, huzurlu bir bayram geçirmemizi bizlere nasip etsin. Tüm dünyayı saran koronavirüs belası yüzünden bu bayramda da sevdiklerimize doya doya sarılamayacağız. Çok fazla ziyaretler yapamayacağız. Bu günler mutlaka gelip geçecektir. Önemli olan insan sağlığıdır. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kurallara mutlaka uyalım. Toplu gezmeyelim, maskelerimizi takalım. İbadetlerimizin kabul olması dileklerimle, hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."