AK Parti Karaman Milletvekili Şeker'in Kadir Gecesi mesajı - Son Dakika

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şeker mesajında on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü yaşarken, bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinç ve coşkusunu yaşadığını belirtti.

Aziz Milletimizin, tüm İslam Aleminin ve Karamanlıların Kadir gecesini tebrik eden Şeker, şunları kaydetti:

" Bizi Kadrimizi yücelten en faziletli geceye, Kadir Gecesi'ne tekrar ulaştıran Rabbimize hamdü senalar olsun. Kadir gecemiz mübarek olsun. Kadir gecesi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Gecesi'ne bu değer ve kıymeti veren bu gecede Yüce Kitabımız hidayet rehberimiz Kur'an'ı Kerim'in yeryüzüne inmeye başlamış olmasıdır. Hiç şüphesiz, bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Bu eşsiz fırsatın şuurunda olarak, bu gecenin feyiz ve bereketinden manen en iyi şekilde faydalanılmasını temenni ediyorum. Ayrıca bu mübarek gün ve geceler birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin en ulvi seviyeye çıktığı zaman dilimleridir. Bu manevi iklimi fırsat bilerek aramızdaki dargınlık ve kırgınlıkları kaldırmalı, elimizi ve gönlümüzü herkese açarak kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine katkı sağlamalıyız."