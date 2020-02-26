AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete mazbatasını aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete mazbatasını aldı - Son Dakika

AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete mazbatasını aldı

6 saat önce

AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı seçilen Sait Mete, mazbatasını aldı.

AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete mazbatasını aldı, System.String[]

AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı seçilen Sait Mete, mazbatasını aldı.

Geçen pazar günü yapılan 7. olağan kongrede başkan seçilen Mete, beraberindeki ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililerle birlikte ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı.

Mete, çıkışta yaptığı açıklamada, 'Karamürsel için inandığın yolda yürü' sloganıyla çıktıkları yolda, mazbatayı alarak ilçe başkanlığı görevine başladığını söyledi.

Teşkilatlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Mete, hep birlikte çalışarak, AK Parti'nin gücüne güç katacaklarını ifade etti.

Sait Mete başkanlığında oluşan yeni yönetimde şu isimler yer alıyor:

Ali Çalık, Ali Nail Erol, Beyhan Ergen, Elif Yakar Gündüz, Vehmi Aslan, Hüseyin Cesur, İsmail Olgun, Kerim Kartal, Mecit Erdoğan, Mehmet Utaş, Muhsin Doğan, Mustafa Yanık, Osman Salim, Ramis Bilgiç, Sercan Altun, Serdar Avcı, Şaban Çatar, Tarık Eryürek, Tülay Altınbayrak.

Karamürsel, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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