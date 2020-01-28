AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ve vatandaşları ağırladı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu, parti binasında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra mahalle muhtarları ve ilçelerden vatandaşlarla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Çopuroğlu, Sarız'dan gelen Hüseyin Akpınar ve beraberindekiler ile Barsama Mahallesi Muhtarı Ali Türk, Kızık Mahallesi Muhtarı Mustafa Özdil, Gömeç Mahallesi Muhtarı Kazım Çelik ve Salur Mahallesi Muhtarı Lütfü Özdemi'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Muhtarlarla mahallelerde yapılan çalışmaları ele alıp, taleplerini dinlediklerini belirten Çopuroğlu, Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Şube Başkanı Serhat Çelik ve Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal'ı da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Ziyaretlerin faydasına dikkati çeken Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Değişik zamanlarda farklı ilçelerimizden farklı mahallelerin muhtarlarını ağılıyoruz. Biz muhtarlarımızı önemsiyoruz. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da muhtarları üstlendikleri görev ve sorumlulukları çerçevesinde önemsediğini, onları değişik zamanlarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığını biliyoruz. Muhtarlarımızın mahalle sakinlerinin ve mahallelerin sorunları ile ihtiyaçlarının anında çözümlenmesi noktasında önemli görevler üstlendiklerini biliyoruz. Bu anlamda yapılan bütün ziyaretlerin şehrimiz adına yararlı geçmesi bizleri mutlu ediyor."