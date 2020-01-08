AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş'tan hakkındaki haberlerle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş'tan hakkındaki haberlerle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş'tan hakkındaki haberlerle ilgili açıklama Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, "2016 yılında, henüz il başkanı olmadan 2 yıl önce avukatlığını üstlendiğim bir dava ile ilgili medyada çıkan haberler, yalan ve çarpıtmalarla doludur.

AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş'tan hakkındaki haberlerle ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, "2016 yılında, henüz il başkanı olmadan 2 yıl önce avukatlığını üstlendiğim bir dava ile ilgili medyada çıkan haberler, yalan ve çarpıtmalarla doludur." ifadesini kullandı.

Karataş, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını ve algı yaratılmaya çalışıldığını belirtti.

Karataş, AK Parti Kilis İl Başkanı olmadan önce avukatlığını üstlendiği davayla ilgili "gerçeği yansıtmayan, yalan ve çarpıtmalarla dolu" bir haber yayınlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"2016 yılında, henüz il başkanı olmadan 2 yıl önce avukatlığını üstlendiğim bir dava ile ilgili medyada çıkan haberler yalan ve çarpıtmalarla doludur. 14 sanıklı söz konusu davada, benimle birlikte 9 ayrı avukat meslektaşım görev almıştır. Sanki tüm sanıkların avukatı benmişim ve sadece benim davasına baktığım kişiler, beraat etmiş gibi yaratılmaya çalışılan algı, gerçeği yansıtmamakta olup, yargı süreci henüz tamamlanmamış bir davada mahkeme heyetini de zan altında bırakmaktadır. Müdafisi olduğum Mehmet Vakıf Şarkbay, hayatı boyunca ABD'de bulunmamış, esnaflık yapan biri olduğu halde, bu kişinin tamamen uydurma biçimde Pensilvanya'da terörist elebaşı ile görüşen varlıklı bir iş adamı gibi gösterilmeye çalışılması manidardır."

Karataş, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Halen kendi patronları FETÖ'den aranan ve yurt dışında kaçak olanların bu haberi yayınlaması da ayrıca düşündürücüdür. Anadolu insanının olaylara bakış tarzını görmekten uzak bir yaklaşımla, aynı zamanda masumiyet karinesini, savunmanın kutsallığını ve mesleğimin gerekliliklerini göz ardı ederek küçük siyasi hesaplar uğruna, belgelere ve duruşma tutanaklarına aykırı bu asılsız haberleri servis eden ve yayınlayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağının ve tazminat davası açılacağının bilinmesini isterim. Bu süreçte, dünden bu yana, siyasi görüşümü dikkate almaksızın bana tam destek olan ve sahip çıkan tüm Kilis halkına, sivil toplum kuruşlarına ve Genel Merkezimize sonsuz şükranlarımı sunarım."

AK Parti, Karataş, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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