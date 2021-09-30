AK Parti Konya milletvekilleri Sorgun ve Özboyacı, Beyşehir'i ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun ve Selman Özboyacı, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Özboyacı, kendisine eşlik eden İl Başkan Yardımcısı Muharrem Akkaya ile Beyşehir'de partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Özboyacı ve beraberindeki partililer daha sonra kendilerine refakat eden AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkinle birlikte ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı İslibucak Yangın İlk Müdahale Ekibi ile Anamas Dağı'ndaki Dedegül Yangın Gözetleme Kulesi'ni ziyaret etti.

Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ve Beyşehir Orman İşletme Müdürü Fırat Arıkan, Milletvekili Sorgun'a bölgede yürütülen gençleştirme, orman bakım çalışmaları, arazi hazırlığı ve ağaçlandırma kapsamında gerçekleştirilen silvi kültür faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.???????