AK Parti'li Çelik'ten İsveç'teki provokasyona sert tepki - Son Dakika

AK Parti'li Çelik'ten İsveç'teki provokasyona sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İçinde ırkçı/faşist bir siyasetçinin de olduğu bir grubun İsveç'te Kur'an'ı Kerim'e yönelik saygısızlığını lanetliyoruz.

AK Parti'li Çelik'ten İsveç'teki provokasyona sert tepki, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İçinde ırkçı/faşist bir siyasetçinin de olduğu bir grubun İsveç'te Kur'an'ı Kerim'e yönelik saygısızlığını lanetliyoruz. Kur'an'ı Kerim'e yapılan saygısızlık, insanı insan yapan tüm değerlere yapılmıştır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te meydana gelen Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu hakkında Twitter'dan sert tepki gösterdi. Çelik, "İçinde ırkçı/faşist bir siyasetçinin de olduğu bir grubun İsveç'te Kur'an'ı Kerim'e yönelik saygısızlığını lanetliyoruz. Kur'an'ı Kerim'e yapılan saygısızlık, insanı insan yapan tüm değerlere yapılmıştır. Danimarka'dan İsveç'e gelen İslam düşmanı ırkçı bir faşist siyasetçi ile beraberindekilerin Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin tahrikleri insanlığa karşı işlenmiş suçtur. Bu saygısızlık tüm kutsal kitaplara ve tüm dinlere yapılmıştır. Kutsal Kitabımıza yapılan bu saygısızlık, Avrupa'da İslam düşmanlığının ve faşizmin nasıl güçlendiğini gösteren yeni bir lanetli eylemdir. İsveç makamlarının bu saygısızlığı en ağır şekilde cezalandırmasını bekliyoruz. Bu saygısızlıkları yapanlara karşı sessiz kalmak, Yeni Zelanda'da insanları camide katleden Brenton Tarrant gibi katilleri teşvik etmektir. Tüm dinlerin mensuplarının bu saygısızlıklara beraber tepki vermesi gerekir" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Ömer Çelik, AK Parti, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 20:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Çelik'ten İsveç'teki provokasyona sert tepki - Son Dakika

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