AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, sanayicilerle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayiciler buluştu.

Doğru, beraberinde AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ile sanayicilerin taleplerini dinledi ve bölgede yapılan yatırımları değerlendirdi.

Milletvekili Doğru, yaptığı konuşmada bölgede üretim yapan firmaların yurt içi ve dışında büyük bir pazara sahip olduğunu söyledi.

Bölgedeki sanayicilerle gurur duyduklarını ifade eden Doğru, "Kozan Organize Sanayi Bölgesi daha da gelişerek yatırımcıları teşvik edecek. Kozan'ın çok büyük potansiyeli var." dedi.