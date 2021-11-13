AK Parti MKYK Üyesi Yanılmaz, "Teşkilat Akademisi" eğitimine katıldı - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Yanılmaz, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığının Nevşehir'de düzenlediği "Teşkilat Akademisi" eğitimine katıldı.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla Nevşehir'de düzenlenen "Teşkilat Akademisi"ne katılan Yanılmaz, gazetecilere açıklama yaptı.

Yanılmaz, AR-GE Başkanlığının başlattığı Teşkilat Akademisi çerçevesinde reformcu "AK belediyecilik" konusunu işlemek üzere bütün illeri gezdiklerini söyledi.

Vatandaşa daha kaliteli hizmet sunmayı amaçladıklarını belirten Yanılmaz, "Biz AK Parti belediyeciliğini Türkiye'nin her tarafında vatandaşa hizmetin bir unsuru olarak görüyoruz. 804 AK Parti'li belediyemiz var. Bu 804 belediyemizde vatandaşa hizmetlerin daha iyi gitmesi, vatandaşın daha huzurlu olması, kolay ve kaliteli yaşayabileceği bir şehir haline gelmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Genel merkez olarak belli bölgelerde belli toplantılar yapıyoruz." dedi.

Bu toplantıları her yıl tekrarladıklarını kaydeden Yanılmaz, "Anketlerle gidişatı kontrol ediyoruz. Başta belediyelerimizin bütçesi olmak üzere elindeki imkanları en iyi şekilde ve en verimli şekilde değerlendirmeleri için bir gayret içerisindeyiz. Teşkilat Akademisi toplantıları da çok verimli oluyor. AK Parti devamlı dinamik, heyecanlı, gayretli ve her an seçime hazır olan bir partidir. Teşkilatlarımızın bu gayretini, bu dinamizmini tekraren görme imkanını bu şekilde elde etmiş oluyoruz." diye konuştu.