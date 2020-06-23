AK Parti'lilerden arazileri zarar gören çiftçilere ziyaret - Son Dakika

AK Parti'lilerden arazileri zarar gören çiftçilere ziyaret

AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Lortoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir'de dolu ve sel nedeniyle arazileri zarar gören çiftçileri ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Lortoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir'de dolu ve sel nedeniyle arazileri zarar gören çiftçileri ziyaret etti.

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AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Lortoğlu, Cumhuriyet, Yıldırım Çiftliği, Gökdere, Sakintepe ve Muttalip mahallelerindeki ekili arazilerde dolu ve sel nedeniyle yoğun hasar oluştuğunu belirtti.

Hasar tespitinin yetkililerce sürdürüldüğünü aktaran Lortoğlu, şunları kaydetti:

"Tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra İl Başkanımız Zihni Çalışkan tarafından Tarım ve Orman Bakanlığımıza iletilecek ve konu, Bakanlığımızca değerlendirilecek. Çiftçilerimizin yaşadığı bu mağduriyetten dolayı üzgünüz. Bu sorun sadece çiftçilerimizin değil hepimizin sorunudur. Ekonomik fiyatlı kaliteli ürün tüketebilmek için bu sorunun çözümüne hepimiz el birliğiyle destek olmalıyız. Pandemi sürecinde de tekrar gördüğümüz üzere çok güçlü bir devletimiz var. Millet olarak da çok güçlüyüz. Devletimiz her daim milletinin yanındadır. Dün olduğu gibi bugün de devletimiz çiftçilerimizin yaralarını saracaktır."

Eskişehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:47 Kaynak: AA

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