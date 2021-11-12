AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, gazetecilerle bir araya geldi.

Kılıç, parti binasında düzenlenen programda, temel hak ve hürriyetlerin ve bireysel haklar konusunda atılan adımların AK Parti döneminde atıldığını söyledi.

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajının açılışına gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıç, partilerinin bütün mahalle başkanlıklarına gerekli atamaların yapıldığını belirtti.

Kılıç, "Mardin merkez ilçe ve kırsal mahalleler dahil olmak üzere yıl içerisinde 600 kilometre yol asfaltlandı, il genelinde 130 semt sahası tamamlandı, Kızıltepe'de Gençlik Spor Bakanlığı tarafından ciddi bir bütçeyle spor kompleksinin yapımına başlandı." dedi.