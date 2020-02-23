AK Parti Marmaraereğlisi İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Marmaraereğlisi İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Marmaraereğlisi İlçe Kongresi yapıldı

6 saat önce

AK Parti Marmaraereğlisi İlçe Başkanlığına Muhammet Gökmen seçildi.

AK Parti Marmaraereğlisi İlçe Kongresi yapıldı, System.String[]

AK Parti Marmaraereğlisi İlçe Başkanlığına Muhammet Gökmen seçildi.

Belediye Düğün Salonunda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti İlçe Başkanı Gökmen, kongrelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gökmen, AK Partiyi en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade ederek, "Bize güvenerek göreve getiren değerli genel merkezimize, il yönetimimize çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra partimizi bu bölgede bir adım daha öteye nasıl taşırız diye çalışmalar üreterek hayata geçireceğiz." dedi.

Kongreye AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan ve parti üyeleri katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:12 Kaynak: AA
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