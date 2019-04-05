Son Dakika Haberleri: AK Parti Marmaris'ten Seçim Değerlendirmesi

AK Parti Marmaris'ten Seçim Değerlendirmesi

1 saat önce

31 Mart yerel seçimlerinin ardından, Marmaris AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen İlçe binasında seçim sonuçları değerlendirme toplantısı yaptı.

AK Parti Marmaris'ten Seçim Değerlendirmesi, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerinin ardından, Marmaris AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen İlçe binasında seçim sonuçları değerlendirme toplantısı yaptı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından, Marmaris AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen İlçe binasında seçim sonuçları değerlendirme toplantısı yaptı. Ülke geneline bakıldığında Cumhur İttifakı'nın başarılı olduğunu dile getiren Ülgen, "Bu seçimde, Türkiye genelinde Cumhur İttifakı yine yüksek oy almasının mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımız bize vermiş olduğu güven takdire şayandır. Marmaris'te bizim açımızdan güzel bir seçim kampanyası oldu. Cumhur İttifakı AK Parti adayımız Serkan Yazıcı tüm Marmaris'i kucakladı. Gönül isterdi ki Marmaris'e hizmet edebilelim. Seçim süresince duruşu ve çalışmalarından dolayı Serkan Yazıcı'ya teşekkür ediyorum. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile çalışma örneği gösterdi. Belediye başkanlığı için büyük bir fırsatı kaçırdığımıza inanıyorum. Sonucu kendi içimizde tabii ki, irdeleyeceğiz. Arkadaşlarımız da olağanüstü çaba sarf ettiler. Bu süreçte yönetim kurulu gençlik ve kadın kolları ve Marmaris hakkına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Seçim süresince Marmaris'te sakin, huzurlu ve barışçıl bir hava yaşandığına belirten Ülgen, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Atatürk İlkokulunda eski CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü'nün sergilediği tavırdan dolayı şikayetçi olduğunun ve mahkemesinin devam ettiğini hatırlatarak "Kendisi ve babasının ricası üzerine ayrıca huzurlu ortamın devam etmesi isteğimizle bize düşeni yaparak şikayetimizi geri alacağız "dedi - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:42 Kaynak: İHA

AK Parti, Marmaris, Politika
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