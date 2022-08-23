AK Parti'li Çalık dolu yağışından etkilenen tütün üreticileriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Çalık dolu yağışından etkilenen tütün üreticileriyle buluştu

23.08.2022 19:06
AK Parti'li Çalık dolu yağışından etkilenen tütün üreticileriyle buluştu

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Doğanşehir ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle tütünleri zarar gören çiftçilerle bir araya geldi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Doğanşehir ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle tütünleri zarar gören çiftçilerle bir araya geldi.

Çalık, ilçeyi ziyaretinde, çiftçilerin zararlarının tespiti için çalışmaların başladığını söyledi.

Her zaman tütün üreticilerinin yanında olduklarını ve onları desteklediklerini belirten Çalık, "Sizlerin vermiş olduğu destek ve dualarla, haklı taleplerde yanınızda durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Tütün üreticilerinin dolu yağışından gördükleri zararını bildiklerini dile getiren Çalık, şunları kaydetti:

"Hasar tespitine başlandı. Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci ile sabah görüştüm. Bakanımıza durumu söyledim. Tütünleri doludan zarar gören çiftçilerimizin zararlarının tespit edilmesi için sahada çalışmalar sürüyor. Bakan yardımcımız, il müdürümüzü aradı ve talimatını verdi. Hasar tespitinden sonra destek vermek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz."

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Çalık dolu yağışından etkilenen tütün üreticileriyle buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki sürpriz toplantısı sonrası ortaya atılan "erken seçim" iddialarına Ömer Çelik'ten yalanlama
17:13 Eskişehir'de husumetlileri tarafından dövülerek öldürülmüştü! Korkunç anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:30 Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklayan motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 19:06:21. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Çalık dolu yağışından etkilenen tütün üreticileriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement