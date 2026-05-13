AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım'dan Sancaktepe'deki saat kulesi tepkisi: Belediye başkanı özür dilemeli
AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım'dan Sancaktepe'deki saat kulesi tepkisi: Belediye başkanı özür dilemeli

13.05.2026 14:37
AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Sancaktepe’de ay yıldız motifli saat kulesinin yıkılmasına tepki göstererek belediye başkanına çağrıda bulundu. Yıldırım, “Belediye başkanı buradan çıkıp özür dilemeli ve o anıtın yerine daha görkemlisini yapmalıdır” dedi.

Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın programına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Sancaktepe’de ay yıldız motifli saat kulesinin yıkılmasıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, yıkım kararına ilişkin kamuoyuna net bir açıklama yapılmadığını belirterek tepki gösterdi.

"BU TÜR YAPILARIN YIKIMI MECLİSTE KONUŞULMALI"

Saat kulesinin ilçenin sembollerinden biri haline geldiğini söyleyen Adem Yıldırım, yıkım sürecinin şeffaf yürütülmediğini savundu. Yıldırım, “Neden yıkıldığına ilişkin net bilgi alamadık. Sancaktepe Meclisi’nde de bu konuşulmamış. Normalde bu tür yapıların yıkımına ilişkin mecliste konuşulup karar alınması lazım” dedi.

Yapının tarihi bir eser olmadığını ancak Osmanlı, Selçuklu ve Cumhuriyet motiflerini taşıyan önemli bir sembol olduğunu vurgulayan Yıldırım, kuleyi estetik açıdan da ilçeye değer katan bir yapı olarak tanımladı.

"BELEDİYE BAŞKANI ÖZÜR DİLEMELİ"

Yıkımın gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmamasını eleştiren Yıldırım, kararın motiflerle ilgili olduğunu düşündüğünü söyledi. Yıldırım, “Madem yıkacaksın önce ay yıldızı alırsın, sonra yapıyı yıkarsın. Ay yıldızla birlikte devirmek kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Belediye yönetimine çağrıda bulunan Yıldırım, “Belediye başkanı buradan çıkıp özür dilemeli. Ve o anıtın yerine daha görkemlisini yapmalıdır. Kendi şahsi ideolojik emellerine uygun hareket etmemelidir” diye konuştu.

"TARİHİMİZİ KAVGA ETTİREREK BİR YERE VARAMAYIZ"

Osmanlı, Selçuklu ve Cumhuriyet değerlerinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade eden Yıldırım, tarihi sembollerin korunması gerektiğini söyledi. Yıldırım, “Cumhuriyet ile Osmanlı’yı, Osmanlı ile Selçuklu’yu kavga ettirerek hiçbir yere varamayız. Bu milletin tarihiyle, kültürüyle ve kimliğiyle kavga edilmemeli” dedi.

Siyasi partilerin rakip olduğunu ancak milletin ortak değerleri üzerinden çatışma oluşturulmaması gerektiğini belirten Yıldırım, sürecin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
