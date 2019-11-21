Son Dakika Haberleri: AK Parti milletvekilleri Bakan Selçuk'la görüştü
Son Dakika Politika AK Parti milletvekilleri Bakan Selçuk'la görüştü - Son Dakika

AK Parti milletvekilleri Bakan Selçuk'la görüştü

7 saat önce

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Güray, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüştüler.

AK Parti milletvekilleri Bakan Selçuk'la görüştü, System.String[]

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Güray, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüştüler.


Yapılan toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Van ilinde devam eden faaliyet ve yatırımlarıyla bağlı kurumlara ilişkin 2020 bütçeleri değerlendirildi. Aile, kadın, çocuk, engelli, sosyal hizmetler, yardımlar, şehit yakını ve gaziler, çalışma hayatı ve ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak gibi birçok önemli konuda yükümlülük sahibi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu alanlarda politika üreterek, strateji belirlemektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hinterlandı çok geniş olup, toplumun her kesimine temas eden çok etkin ve önemli bir bakanlıktır.


Bakanlığın görev ve yetkileri dahilinde yapılan çalışmalar ile Van'da sosyal adalet ve sosyal refahın arttırılması konusunda altyapının daha da güçlendirilmesi amacıyla; 78 yataklı Edremit Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinin faaliyete açılması, Erciş Sosyal Hizmet Merkezi Projesinin yapımına başlanılması, Erciş Aile Destek Merkezleri için kaynak sağlanması, Bakanlığa bağlı kurumların personel ihtiyacı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ait aylık periyodik payların arttırılması ile ilgili talepler Bakan Selçuk'a iletildi. - VAN

Osman Nuri Gülaçar, AK Parti, Van, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:11 Kaynak: İHA
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