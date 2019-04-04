Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekillerinden Başkan Şeylan'a Ziyaret

AK Parti Milletvekillerinden Başkan Şeylan'a Ziyaret

58 dakika önce

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Şeylan'a tebrik ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti Milletvekillerinden Başkan Şeylan'a Ziyaret, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Şeylan'a tebrik ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 31 Mart 2019 seçimlerinde Çatak ilçesinde yüzde 54.8 oy alarak belediye başkanı seçilen Abdurrahman Şeylan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunarak görevinde kolaylıklar dilediler. Ziyarette konuşan İl Başkanı Türkmenoğlu, "Alan aşiretinin reisi Abdurrahman Başkanımız sevilen sayılan bir adayımızdı. Siz Çataklılar adayımıza sahip çıktınız, yanında durup başkan yaptınız. İlçe teşkilatımızla birlikte kapı kapı dolaşarak büyük bir başarı gösterdiniz. Ben bu zaferde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

AK Parti İlçe Başkanlığında tebrikleri kabul eden Başkan Şeylan ise, teşkilatın her kademesine teşekkür ederek, "Çataklı olarak Çatak'a hizmet edeceğim için çok mutluyum. Çatak ilçemiz, AK Parti teşkilatına ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteğini göstermiştir. Bu başarılı sonuçlar neticesinde başta milletvekillerimize, teşkilatlarımızın tüm kademe başkanları ile tüm mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim muvaffak etsin. Birliğimiz daim olsun inşallah" diye konuştu.

Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ise, Çatak için sunulan tüm projelerin Ankara'da takipçisi olacaklarını ifade ettiler.

Konuşmaların ardından AK Parti heyeti, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Çatak Kaymakamı Hamza Türkmen'i makamında ziyaret edip sohbet ettiler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:39 Kaynak: İHA

Abdurrahman Şeylan, Van, AK Parti, Çatak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Giresun'da Oylar Yeniden Sayıldı, Aradaki Oy Farkı Arttı AK Parti'den Son Oy Sayısına İlişkin Açıklama Geldi: Fark 19 Bine İndi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 19:37:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekillerinden Başkan Şeylan'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]