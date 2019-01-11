Son Dakika Haberleri: AK Parti Mudanya İlçe Başkanından Çifte Kutlama

AK Parti Mudanya İlçe Başkanından Çifte Kutlama

16 dakika önce

Mudanya AK Parti İlçe Başkanı İnci Söğütlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile doğum gününü basın mensuplarıyla birlikte kutladı.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanından Çifte Kutlama, System.String[]
Mudanya AK Parti İlçe Başkanı İnci Söğütlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile doğum gününü basın mensuplarıyla birlikte kutladı.

İlçe Başkanı Dr. Ahmet Murat Ünal'ın belediye başkan aday adaylığı için istifa etmesiyle yerine tayin olan Av. İnci Söğütlü, yönetim kurlunun belirlenmesinin ardından gazetecileri unutmadı. Söğütlü, Büyükşehir Sosyal Tesisleri'nde gazetecilere kahvaltı verip günlerini kutladı. İnci Söğütlü, "Başkanlığa gelmemin heyecanı ve yönetim kurulumuzu oluşturmanın sorumluğuyla halka bizi en iyi anlatan gazetecilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu günün benim doğum günüm. Doğum günümü gazeteci arkadaşlarımla paylaşmaktan onur duydum. Vazifemi yol arkadaşlarımla en iyi şekilde ifa etmek ve AK Parti'yi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diyerek, belediye seçimlerinde yollara düşmeye hazır olduklarını söyledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

Söğütlü, Mudanya, Politika
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