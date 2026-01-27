AK Parti Nevşehir İl Başkanı Aygün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı - Son Dakika
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Aygün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

27.01.2026 09:22
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aygün, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

AK Parti'li Aygün, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre"de de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğraflarını tercih eden Aygün, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerine oy verdi.

Aygün, AA'nın ülkenin yüz akı kurumlarından bir tanesi olduğunu söyledi.

AA'nın doğru habere ve bilgiye ulaşılacak en güvenilir kaynak olduğunu vurgulayan Aygün, şunları kaydetti:

"Her yıl 'Yılın Kareleri' oylamasını takip ederim. Bu sene de oy kullanmak nasip oldu. Her yıl muazzam fotoğraflar olur. Çok anlamlı ve güzel kareler vardı. Öncelikle Anadolu Ajansımıza ve bu kareleri çeken muhabir ve foto muhabirlerimize çok teşekkür ederim. Gazze kategorisinde oy kullanırken çok zorlandım. Her biri çok anlamlı ve dokunaklı fotoğraflardı. Benim de küçük evlatlarım var, fotoğrafları görünce etkilendim.

Katil İsrail'in soykırımı altında Gazzeli kardeşlerimiz yıllarca direndiler. Dünyada ise Gazze soykırımını en çok haykıran lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızdan da razı olsun. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde tüm dünyanın gözünün içine baka baka İsrail'in katil olduğunu haykıran da yine Sayın Cumhurbaşkanımızdır."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

AK Parti, Nevşehir, Güncel, Kültür, Çevre, Sanat, Son Dakika

