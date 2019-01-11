AK Parti Niğde'de İlçe ve Belde Adaylarını Açıkladı
1 saat önce
Niğde'de Ak Parti'nin İlçe ve belde belediye başkanlarının belirlendi.
Niğde
'de Ak Parti
'nin İlçe ve belde belediye başkanlarının belirlendi.
Bor İlçesinde mevcut Başkan Sıtkı Erat
'ın yerine Serkan
Baran'ın gösterildi. AK Partiden yapılan açıklamaya göre : Altunhisar
İlçesine Abdullah Arıöz, Çamardı
İlçesi mevcut Başkan Yavuz Soylu
, Ulukışla
Mevcut Başkan Ali Uğurlu
, Çiftlik
İlçesi mevcut Başkan Serkan Güzel
Ak Parti'nin adayı olarak gösterildi.
Beldeler ise şu şekilde; Karakapı
: Kamil Demiralp, Keçikalesi
Şamma Öztürk, Bahçeli Zafer Tokgöz, Çukurkuyu
İleri Koçak
, Kemerhisar Yusuf Kurt
, Azatlı
Reşat Bolat
, Bozköy
Ömer Dalgıç, Divarlı
Rüstem Cullaz, Aktaş Hasan Ali Davarcı,
Alay Sefa Erol, Bağlama Recep Yaşar
, Değirmenli
Yıldıray Tok, Dündarlı
Mustafa Kamar, Edikli
Ercan Şayhan, Gümüşler
Refik Caymaz, Hacıabdullah
Ahmet Takyan, Kaaratlı Emin Yılmaz
, Kiledere
İsmail Tereci, Konaklı Erdal Altın
, Sazlıca Süleyman Görgülü
, Orhanlı
Erhan Bolat, YeşilGölçük Yusuf Sağlam
, Yıldıztepe
Hacı Güngör.
AK Parti Niğde İl teşkilatı Pazar günü aday tanıtım toplantısı düzenleyecek. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:32 Kaynak: İHA
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