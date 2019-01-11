Son Dakika Haberleri: AK Parti Niğde'de İlçe ve Belde Adaylarını Açıkladı

AK Parti Niğde'de İlçe ve Belde Adaylarını Açıkladı

1 saat önce

Niğde'de Ak Parti'nin İlçe ve belde belediye başkanlarının belirlendi.

AK Parti Niğde'de İlçe ve Belde Adaylarını Açıkladı, System.String[]
Niğde'de Ak Parti'nin İlçe ve belde belediye başkanlarının belirlendi.

Bor İlçesinde mevcut Başkan Sıtkı Erat'ın yerine Serkan Baran'ın gösterildi. AK Partiden yapılan açıklamaya göre : Altunhisar İlçesine Abdullah Arıöz, Çamardı İlçesi mevcut Başkan Yavuz Soylu, Ulukışla Mevcut Başkan Ali Uğurlu, Çiftlik İlçesi mevcut Başkan Serkan Güzel Ak Parti'nin adayı olarak gösterildi.

Beldeler ise şu şekilde; Karakapı: Kamil Demiralp, Keçikalesi Şamma Öztürk, Bahçeli Zafer Tokgöz, Çukurkuyu İleri Koçak, Kemerhisar Yusuf Kurt, Azatlı Reşat Bolat, Bozköy Ömer Dalgıç, Divarlı Rüstem Cullaz, Aktaş Hasan Ali Davarcı,

Alay Sefa Erol, Bağlama Recep Yaşar, Değirmenli Yıldıray Tok, Dündarlı Mustafa Kamar, Edikli Ercan Şayhan, Gümüşler Refik Caymaz, Hacıabdullah Ahmet Takyan, Kaaratlı Emin Yılmaz, Kiledere İsmail Tereci, Konaklı Erdal Altın, Sazlıca Süleyman Görgülü, Orhanlı Erhan Bolat, YeşilGölçük Yusuf Sağlam, Yıldıztepe Hacı Güngör.

AK Parti Niğde İl teşkilatı Pazar günü aday tanıtım toplantısı düzenleyecek. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:32 Kaynak: İHA

Serkan, Niğde, Ak Parti, Politika
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