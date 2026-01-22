AK Parti Pazaryeri İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AK Parti Pazaryeri İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi

AK Parti Pazaryeri İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi
22.01.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, AK Parti Pazaryeri İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, AK Parti Pazaryeri İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İlçe Başkanlığı'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, partisinin ilçe genelindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

AK Parti iktidarında hiç olmayacağı kadar hizmet gördüklerini ve birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Tekin, "İlçenin su sıkıntısının önüne geçmek için DSİ ekiplerinin sondaj çalışmaları devam ediyor. Ayrıca kavşak projesinin de çalışmalarına başlandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm hizmeti geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey de vatandaşların taleplerini dikkate alarak sahadaki çalışmaları daha etkin hale getirdiklerini söyledi.

Teşkilatın dinamizmi ve birlik ruhuyla hem yerelde hem genelde hizmet üretmeye devam edeceklerini belirten Karabey "Her bir muhtarımızın sesi, köylerimizin nefesi biz de bu sesi daha güçlü duyurmak için sahadayız, hep birlikteyiz." dedi.

Toplantıya, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yiğit, Bilecik Pazaryerililer Derneği yönetimi, köy muhtarları ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Pazaryeri, AK Parti, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Pazaryeri İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:54:46. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti Pazaryeri İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.