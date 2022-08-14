AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
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AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü

14.08.2022 20:31
AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Aksu, mesajında, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanları Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin, milletin geleceğe güvenle bakmasına umut olduğunu ifade etti.

Büyük bir aşkla başlayan hizmet yolculuğunun 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletin teveccühü ile taçlandığını, daha sonraki seçimlerde de yine AK Parti iktidarıyla hız kesmeden devam ettiğini belirten Ersan Aksu, şunları kaydetti:

"Kuruluşumuzdan bugüne geçen 21 yılda milletimizin AK Parti'ye olan gönülden sevgisi, güveni hiç değişmedi. AK Parti, çeşitli operasyon ve darbe girişimlerine rağmen hayal bile edilemeyecek çok sayıda icraatı hayata geçirirken, devasa yatırımları ülkemize ve milletimize kazandırdı, kazandırmaya da devam ediyor. Savunma sanayi, Milli Teknoloji Hamlesi, Mavi Vatan'daki çalışmalarımız ülkemizin yanı sıra dünyada da ses getirmeye devam ediyor. Eğitim, sağlık, tarım, spor, ulaşım ve çevre gibi pek çok alanda nice hizmetler hayata geçirdik. Biz milletimize ne söz verdiysek, yerine getirdik. Milletimiz ile bir olduk, 21 olduk. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılına, 2023'e yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak milletimiz ile omuz omuza, gönül gönüleyiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha büyük hedefleri gerçekleştirmek için aşkla, heyecanla, kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

21 yıldır güven ve istikrar içerisinde millete hizmete devam eden AK Parti'nin 21. yaşını gururla kutladığını ifade eden İl Başkanı Aksu, AK Parti'ye kuruluşundan bugüne hangi kademede olursa olsun, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında görev alarak katkı verenlere, hizmet edenlere, oy verenlere ve teveccüh gösterenlere teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü paylaşımı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü paylaşımı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü paylaşımı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü paylaşımı Açıklaması
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

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