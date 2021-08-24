AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Suşehri ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Suşehri ilçesine ziyarette bulundu.

İlçe girişinde Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Rüstem Yüce ve partililer tarafından karşılanan İsmet Yılmaz, ilçe başkanlığında parti yönetimi ve bazı köy muhtarlarıyla bir araya gelerek, talepleri dinledi.

Suşehri ilçesinde eğitimden sağlığa ve ulaşıma kadar güzel yatırımlar yapıldığını belirten Yılmaz, "Bu yapılan hizmetleri halkımıza anlatmak parti yöneticilerinin görevidir. Suşehri ilçesine daha da iyi hizmetler gelecek. İlçenin en önemli sorunlarının başında Serpinti sulama barajının geldiğini biliyoruz. İnşallah Serpinti Barajı'nın da yapımı için çalışacağız. Bu bizim önceliğimizdir." dedi.

İlçe esnafını da ziyaret eden Yılmaz, Kovid-19 aşısı olmayanların aşılarını yaptırmalarını istedi.