Son Dakika Haberleri: AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Hafik'te

AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Hafik'te

1 saat önce

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Hafik ilçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Hafik'te, System.String[]
AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Hafik ilçesinde incelemelerde bulundu.

Soluk, ilçede Hafik Belediye Başkanı Mitat İlhan, AK Parti Hafik İlçe Başkanı Habip Görler ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Soluk ve beraberindekiler, ilk olarak 15 yataklı olması planlanan hastane alanında incelemelerde bulundu. Selçuklu mimarisiyle ilçeye hastane yapılacağını belirten Soluk, hastane inşaatının bu yıl içerisinde başlanmasının planlandığını söyledi.

Daha sonra jandarma binasının yapılacağı alanı gezen Soluk, yetkililerden bilgi aldı.

Belediye Başkanı İlhan da "Mevcut jandarma binası ilçemiz dışında üç tepeler mevkindeki bir alana taşınacak. Bununla ilgili çalışmalarda başlatıldı." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:05 Kaynak: AA

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