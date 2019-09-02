AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İBB ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptali) Onlar yine...

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti MYK toplandı

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "(İBB ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptali) Onlar yine gençlere ulaşmaya devam edecek, yine yardım etmeye devam edecek."