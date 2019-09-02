AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İBB ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptali) Onlar yine...
7 saat önce
-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti MYK toplandı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "(İBB ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptali) Onlar yine gençlere ulaşmaya devam edecek, yine yardım etmeye devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:34 Kaynak: AA
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti MYK toplandı
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "(İBB ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptali) Onlar yine gençlere ulaşmaya devam edecek, yine yardım etmeye devam edecek."
AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu ve üç isme ihraç kararı çıktı AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu 17. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti